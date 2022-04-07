Українські оператори щодня фіксують сотні випадків пошкоджень мереж та недоступності обладнання. Лише 6 квітня, наприклад, у Держспецзв'язку повідомили про 129 таких.
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Відновлення
- Оператори щодня продовжують надавати послуги в регіонах, де це можливо, та відновлюють доступ до інтернету для українців.
- Щоб допомогти швидше забезпечити інтернетом усі населені пункти, запускають проєкт "Тримайте Україну на зв'язку".
- Згідно з планом, міжнародні партнери допоможуть операторам закупити необхідне обладнання для відновлення зв’язку в Україні.
- Перше обладнання почне прибувати до України вже в середині квітня.
- Це повністю волонтерська ініціатива добровольців, які докладають усіх зусиль, щоб зберегти доступ українців до важливої інформації.
Проєкт реалізовується Global NOG Alliance за участі та підтримки Мінцифри, галузевих об’єднань Асоціації правовласників та постачальників контенту, Інтернет асоціації України та компанії DEPS.