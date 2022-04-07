Українські оператори щодня фіксують сотні випадків пошкоджень мереж та недоступності обладнання. Лише 6 квітня, наприклад, у Держспецзв'язку повідомили про 129 таких.

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Відновлення

Оператори щодня продовжують надавати послуги в регіонах, де це можливо, та відновлюють доступ до інтернету для українців.

Щоб допомогти швидше забезпечити інтернетом усі населені пункти, запускають проєкт "Тримайте Україну на зв'язку".

Згідно з планом, міжнародні партнери допоможуть операторам закупити необхідне обладнання для відновлення зв’язку в Україні.

Перше обладнання почне прибувати до України вже в середині квітня.

Це повністю волонтерська ініціатива добровольців, які докладають усіх зусиль, щоб зберегти доступ українців до важливої ​​інформації.

Проєкт реалізовується Global NOG Alliance за участі та підтримки Мінцифри, галузевих об’єднань Асоціації правовласників та постачальників контенту, Інтернет асоціації України та компанії DEPS.