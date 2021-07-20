Над проблемою передбачення тривимірної структури білкових молекул, яку називають однією з головних у біології та медицині, вчені билися понад 50 років. Технологія DeepMind робить це з точністю понад 90 відсотків.

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Відкритий доступ та його перспективи

DeepMind, яка є дочірньою компанією Google, опублікувала вихідний код другої версії нейромережі AlphaFold на Github.

Тепер навіть невеликі компанії і лабораторії зможуть використовувати нейромережу для вирішення завдань, які ще кілька років тому були непідйомними навіть для найбільших корпорацій і університетів.

Вчені понад 50 років намагалися обчислити структуру білка, але зазнавали невдачі. Лише в кінці 2020 року компанія DeepMind представила нейромережу AlphaFold, яка змогла передбачити тривимірну структуру білка з точністю до одного атома.

Одночасно журнал Science повідомив, що група вчених з США, Канади та Європи відкрила загальний доступ до власної нейромережі RoseTTAFold. Вона також передбачає тривимірну структуру білка, але вимагає в рази менше апаратних ресурсів — 8 гігабайтів відеопам'яті на кожен графічний процесор замість 24 гігабайтів у AlphaFold 2.

У чому полягає проблема передбачення структури білка