У відкритий космос вперше в історії вийшла китаянка

Китай активно нарощує національні космічні потужності. Місячні та Марсіанські автоматизовані польоти цьому сприяють як ніколи. Але, на думку пересічних людей, саме пілотована космонавтика показує загальний розвиток галузі. Ймовірно, у Китаї думають так само, тому пілотовані польоти до космічної станції продовжуються.

Звісно, багато спеціалістів посперечаються із логічним ланцюжком "пілотована космонавтика – успішна космічна галузь", але справи це не змінює – Китай продовжує свою космічну експансію та лише набирає обороти. З виведенням 29 квітня 2021 року національної Китайської космічної станції (ККС) на орбіту, роботи у космонавтів додалося, адже тепер потрібно ввести станцію у повноцінну експлуатацію.

Читайте на сайті Китайські космонавти вперше здійснили вихід у відкритий космос на новій станції



Китайські космонавти Ван Япін та Чжан Сяогуан під час виходу у відкритий космос / Фото Phys

Вихід у відкритий космос першої китаянки

В рамках другого пілотованого польоту до ККС 7 листопада 2021 року був здійснений черговий вихід космонавтів у відкритий космос. Для Китаю він став доволі визначним моментом, адже цього разу позакорабельною діяльністю (ПКД) вперше займалася жінка – космонавтка Ван Япін, для якої ця місія лише перша у кар'єрі.

5 листопада 2021 року Китайське космічне агентство оголосило про те, що тайконавти нової місії здійснять вихід у відкритий космос. Проте ніяких деталей не було. Лише у день проведення ПКД, 7 листопада, Агентство повідомило, що відбудеться вихід за межі станції.

Під час ПКД були перевірені функції космічних скафандрів нового покоління, координацію між тайконавтами та механічною рукою, а також надійність та безпеку допоміжного обладнання, яке використовується під час робіт у відкритому космосі.