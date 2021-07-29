Відкрита найближча до Землі екзопланета, яку виявили прямим спостереженням

Серед тисяч екзопланет лише невелика частка відкрита методом прямого спостереження. Річ у тім, що планети розташовані дуже далеко, а самі вони – дуже маленькі. Через це напряму побачити їх дуже складно, але можливо.

Аспірант Zhoujian Zhang навчається у Гавайському університеті в Маноа. Молодий астроном разом з командою зміг візуально виявити нову екзопланету, яку він назвав Coconuts-2b. Цей далекий космічний об'єкт, розташований на відстані 35 світлових років від Землі, став найближчою екзопланетою, виявленою методом прямого спостереження.

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Зоря та екзопланета, яка перебуває на орбіті довкола неї / Фото Arxiv.org

Детальніше про відкриття молодого астронома

Coconuts-2b – це екзопланета, яка в 6 разів масивніша за Юпітер. Окрім того, вона дуже холодна як для свого типу – всього 160 градусів за Цельсієм.

Планету вдалося візуально виявити завдяки тому, що, ймовірно, вона досить молода. Тому екзопланету можна безпосередньо побачити завдяки випромінюванню, що створюється залишковим теплом, яке утримується з моменту утворення космічного тіла. Проте, вихід енергії планети більш ніж в 1 мільйон разів слабкіший, ніж у Сонця. Тому об'єкт можна виявити тільки за допомогою інфрачервоного світла з меншою енергією.

Обертається Coconuts-2b довкола маломасивного червоного карлика на відстані близько 6400 астрономічних одиниць. Це рівняється понад 968 мільярдам кілометрів.

Чи Coconuts-2b – найближча виявлена до Сонця екзопланета? Звісно, це не так, хоча деякі ресурси й вказують це. Найближча екзопланета до Землі, Proxima Centauri b, розташована на орбіті довкола найближчої до нас зорі. Тому ближчими за неї можуть виявитися хіба так звані планети-сироти. Але їх виявити майже неможливо.

Чи дійсно гавайський астроном – першовідкривач планети?

Об'єкт, який тепер називається Coconuts-2b був візуально відкритий ще у 2011 році космічним телескопом Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE). Проте тоді він не був класифікований як екзопланета на орбіті довкола зорі.

Досягнення Zhoujian Zhang та його команди полягає саме в тому, що вони змогли знову візуально виявити цей об'єкт та вірно його класифікувати. Завдяки гавайським вченим стало зрозуміло, що це планета, яка гравітаційно пов'язана із зорею.