У Сан-Франциско відкрили станцію, яка вирішить проблему довгої зарядки електромобілів

У Сан-Франциско з'явилися перші станції для заміни акумуляторів електромобілів. Розробником є стартап Ample, який створили колишні інженери Tesla і Google.

Компанія побудувала п'ять станцій заміни акумуляторів в районі затоки Сан-Франциско. Кожна займає два паркувальних місця. Поки ними можуть користуватися тільки водії Uber.

Цікаво Проблема цифрового воскресіння мертвих: юристи пропонують розв'язання

У чому полягає ідея

У 2013 році про таку ж концепцію говорила компанія Tesla, але пізніше Ілон Маск відмовився від неї, зосередивши увагу на станціях Supercharger, які на вебсайті компанії названі "найшвидшою зарядною мережею у світі".

Для Tesla Model S на станції Supercharger потрібно близько 20 хвилин для зарядки акумулятора до 50 відсотків і 40 хвилин для зарядки до 80 відсотків. Звичайна зарядна станція може заряджати акумулятор від 45 хвилин до 12 годин.

А ось станція Ample забезпечує повну зарядку всього за 10 хвилин, протягом яких роботи зі штучним інтелектом замінюють розряджену батарею новою, тоді як водій може просто сидіти в салоні автомобіля.

Ample стверджує, що її батареї схожі на блоки Lego, які можуть підійти будь-якому автомобілю.

Як працюють нові станції: дивіться відео