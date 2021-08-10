В Австралії відкрили новий вид велетенських птерозаврів

Птерозаври, не дивлячись на розповсюджену думку, не були динозаврами. Вони являли собою окремий ряд летючих плазунів, які жили одночасно з динозаврами. Вимерли вони 65 мільйонів років тому. Знахідки кісток цих летючих рептилій – це рідкість для Австралії. Та все ж знахідки трапляються.

Розміри птерозаврів різнилися. Одні могли бути розміром з кота, а інші – мати розмах крил 11 метрів. Та відкривають нові види летючих плазунів рідко, адже їхні кістки збереглися дуже погано. Тому відкриття нового виду, який назвали Thapunngaka shawi, стало великою подією не лише для Австралії, а й для всього світу. Щобільше, цей "птах" став найбільшим птерозавром Австралії, посівши гідне місце поряд з Купером – найбільшим динозавром континенту.

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Детальніше про відкриття

Мисливець за скам'янілостями Лен Шоу знайшов нижню щелепу неподалік міста Квінсленд, Австралія, ще у 2011 році. Та лише зараз по ній палеонтологи змогли описати новий вид птерозаврів.

Провівши дослідження, вчені виявили, що череп Thapunngaka shawi мав розмір близько 1 метра. А розмах крил велетня сягав 7 метрів. Знахідку віднесли до групи Anhangueridae.

Вчені вважають, що нововідкритий птерозавр мав в пащі близько 40 гострих зубів. Завдяки їм тварина могла полювати або на рибу, або на маленьких динозаврів, спритно хапаючи їх на льоту.

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По суті, це був просто череп з довгою шиєю, прикріплений до пари довгих крил,

– говорить палеонтолог Тім Річардс.

Таємниця назви

Назва величезного монстра Thapunngaka shawi теж не проста:

Thapunngaka – це слово мовою корінних народів. Приблизно це слово означає "паща-спис".

Shawi – це прояв поваги до Лена Шоу, який знайшов скам'янілу щелепу.

Thapunngaka shawi жили на території сучасної Австралії близько 113 – 110 мільйонів років тому.