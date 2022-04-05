При цьому відеокарти Nvidia дешевшають активніше, ніж виробництва AMD. Деколи навіть вигідніше купити старшу модель.

Цікаво В ім'я науки: дослідники захопили канадський супутник й запустили з нього трансляцію

Нові ціни

За місяць ціни в більшості випадків знизилися, хоча є й винятки. Наприклад ситуація з картами AMD така:

Мінімальна ціна відеокарти RX 6500 XT на 13 березня становила 228 євро. Сьогодні ж, 5 квітня, вона вже 218 євро.

RX 6600 – стара ціна 399 євро, а нова вже 389.

RX 6600 XT – 475/458 євро.

RX 6700 XT – 689/671 євро.

RX 6800 – 869/950 євро (здорожчала).

RX 6800 XT – 1075/958 євро.

RX 6900 XT – 1279/1199 євро.

Ціни на Nvidia наступні:

RX 3050 – 342/320 євро.

RTX 3060 – 489/430 євро.

RTX 3060 Ti – 638/549 євро.

RTX 3070 – 774/699 євро.

RTX 3070 Ti – 839/777 євро.

RTX 3080 – 1099/975 євро.

RTX 3080 Ti – 1469/1349 євро.

RTX 3090 – 1995/1879 євро.

Як можна побачити, на відміну від минулих місяців, зараз активніше дешевшають відеокарти Nvidia. Вони традиційно мають вищу націнку тому їм є куди дешевшати. Крім того, нещодавно з'являлися дані про те, що сама Nvidia зменшить ціни найближчим часом, що, можливо, ми вже й спостерігаємо.