Ріст цін відбувається на фоні дефіциту напівпровідників, який досі продовжується. І поки різні компанії наввипередки роблять прогнози що ситуація з дефіцитом чипів почне поліпшуватися в другій половині поточного року, а ціни можуть піти вниз, аналітики DigiTimes розбивають ці надії.

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На скільки зростуть ціни

Згідно з даними, AMD, Intel і Nvidia збираються підняти ціни на свою продукцію на 20 відсотків.

Це стосується як процесорів, так і відеокарт.

Причиною називають збільшення витрат на виробництво, і в першу чергу це стосується рішень, які виробляються за техпроцесами 7 і 5 нанометрів.

Вся справа в TSMC. Вона є контрактним постачальником для AMD та Nvidia і вже підняла ціни на свої 7-нанометрові та 5-нанометрові технології, які будуть працювати на кількох графічних процесорах і процесорах наступного покоління, таких як AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 6000H/U, NVIDIA GeForce RTX 40 і Intel ARC та інших. Крім того, GPU Intel теж буде виробляти TSMC. І хоча Intel буде покладатися на 6-нанометровий техпроцес TSMC, підвищення ціни буде аналогічним.

У підсумку ціни повинні піднятися на всі прийдешні процесори та GPU компанії AMD, всі GPU Nvidia наступного покоління і GPU Intel, хоча не зовсім коректно говорити про підвищення цін на те, що тільки з'явиться вперше. Тут мається на увазі порівняння з попередніми поколіннями продукції.

Ріст цін відобразиться на кінцевій вартості продукції, до складу якої входять чипи та відеокарти.