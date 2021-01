Українські розробники винайшли відеогру, яка розповідає про післявоєнні травми солдатів. Проєкт отримав назву The Point of no Return ("Точка неповернення").

Гра насамперед відображає повсякденне життя військових у зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє 24 канал. До слова Найочікуваніші відеоігри січня – Hitman 3, The Medium та Cyber Shadow Мета проєкту Проєкт українських геймдизайнерів націлений на людей, що не були у зоні бойових дій. На меті розробників проінформувати людей про досвід солдатів, а також допомогти близьким ветеранів зрозуміти, що їм довелося пережити. "Ми шукали візуальні референси в реальності, починаючи з природи, об'єктів на пунктах, зброї, боєприпасів", – сказав колишній військовий, голос проєкту Дмитро Бондарь.

Гра передає всю атмосферу бойових дій на Донбасі / Скриншот Проєкт призначений для відображення реальної атмосфери, з якою стикаються воїни на передовій, візуалізації реальних місць розташування та деталей, які українські солдати бачать під час служби.

Кадри з відеогри The Point of no Return / Скриншот Скільки на це пішло грошей Повний бюджет проєкту становить 853 035 гривень. Однак певна частина з цієї суми піде на обов'язкові витрати, зокрема податки, аудит та оплату роботи бухгалтера, юриста, комунікаційного менеджера.