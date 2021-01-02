В Україні створили відеогру про військових на Донбасі
Українські розробники винайшли відеогру, яка розповідає про післявоєнні травми солдатів. Проєкт отримав назву The Point of no Return ("Точка неповернення").
Гра насамперед відображає повсякденне життя військових у зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє 24 канал.
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Мета проєкту
Проєкт українських геймдизайнерів націлений на людей, що не були у зоні бойових дій. На меті розробників проінформувати людей про досвід солдатів, а також допомогти близьким ветеранів зрозуміти, що їм довелося пережити.
"Ми шукали візуальні референси в реальності, починаючи з природи, об'єктів на пунктах, зброї, боєприпасів", – сказав колишній військовий, голос проєкту Дмитро Бондарь.
Гра передає всю атмосферу бойових дій на Донбасі / Скриншот
Проєкт призначений для відображення реальної атмосфери, з якою стикаються воїни на передовій, візуалізації реальних місць розташування та деталей, які українські солдати бачать під час служби.
Кадри з відеогри The Point of no Return / Скриншот
Скільки на це пішло грошей
Повний бюджет проєкту становить 853 035 гривень. Однак певна частина з цієї суми піде на обов'язкові витрати, зокрема податки, аудит та оплату роботи бухгалтера, юриста, комунікаційного менеджера.
Джерело: 24 канал
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