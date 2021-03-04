Blue Origin показала заводу та об'єкти де розробляють багаторазову ракету New Glenn: відео

Нещодавно компанія Blue Origin, відома завдяки своїй суборбітальній багаторазовій ракеті New Shepard, повідомила про затримку мінімум на рік програми з розробки важкої орбітальної ракети-носія New Glenn. Але щоб порадувати публіку та інвесторів компанія Джеффа Безоса представила три відеоекскурсії.

У першому представленому відео компанія розповідає про те, як наразі все влаштовано на ракетному заводі New Glenn, в який вкладено мільярди доларів. Площа цього підприємства, на якому працює вже понад 550 осіб, перевищує 90 тисяч квадратних метрів, і швидко розширюється. Завод розташований на мисі Канаверал.

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Що цікавого на першому відео

На відео показана центральна частина заводу. За словами віце-президента з випробувань і польотів Blue Origin Скотта Хендерсона, все спроєктовано так, що на південній частині підприємства приймається необроблений алюміній та інша сировина, а з північної випускаються вже готові ракети. У цьому ж комплексі проводиться інтеграція компонентів та необхідні тести ракети.

На відео продемонстровано макет першого ступеня New Glenn у натуральну величину – його довжина становить 55 метрів при діаметрі 7 метрів – це більше ніж будь-яка літаюча ракета на сьогодні. Також компанія показала виробництво різних компонентів першого ступеня. Багато роботи здійснюється у безпрецедентному для космічної галузі США масштабі. У центрі виробів з композитних матеріалів був показаний один з двох величезних обтікачів корисного навантаження New Glenn – він може вмістити вдвічі більше вантажу від будь-якого доступного зараз обтічника і дозволить виводити як величезні важкі супутники або кораблі, так і масу дрібних апаратів.

Перша відеоекскурсія від Blue Origin: дивіться відео

Що показали на другому відео

Друге відео присвячене встановленню очищення і тестуванню резервуарів (TCAT) для проведення випробувань під тиском і очищення ступенів New Glenn у рамках підготовки до польотів. Це величезна будівля буде використана для 55-метрового багаторазового першого ступеня ракети New Glenn. На відео показали величезні ворота та масивний кран, який здатний піднімати ступінь всередині будівлі.

Також показали ліфт, внутрішнє облаштування TCAT і дах. Компанія стверджує, що на мисі Канаверал немає більше подібних комплексів, де можна побудувати ракету, запустити її, прийняти ступінь, який повертається назад і знову відправити ракету у космос. Щоправда, перший політ запланований лише в кінці 2022 року.

Друга відеоекскурсія Blue Origin: дивіться відео

Фінальне, третє відео від Blue Origin: що цікавого

У третьому відео показали Стартовий комплексу 36, який має багату космічну історію. З 1962 по 2008 рік він входив до складу бази ВПС США на мисі Канаверал і використовувався для запусків РН "Атлас" у період з 1962 по 2005 роки. У 2007 році обидві вежі на двох стартових майданчиках були демонтовані, а з 2016 року територія була передана під управління Blue Origin.

Історичний Стартовий комплекс 36 перебудовується з нуля – у цей проєкт вже вкладено 1 мільярд доларів. Компанія показала розміри основного ангара комплексу "Дорога у космос" (Road to Space), де можна буде проводити збірку й завантаження одночасно трьох ракет New Glenn перед польотом. Довжина будівлі з кранами й іншими пристосуваннями всередині досягає 165 метрів, ширина – 69 метрів, а висота – 41 метр.

На відео також продемонстрували й інші компоненти стартового майданчика, включаючи "найвищу у світі водонапірну вежу" – її висота становить 107 метрів. Вона вміщує 3,41 мільйона літрів води і здатна перекачати за 22 секунди 1,35 мільйона літрів води, необхідної при запуску важкої ракети. Одна з показаних веж з громовідводом виглядає солідніше від іншої – вона побудована з прицілом на пілотовані пуски за допомогою New Glenn.

Третя відеоекскурсія Blue Origin: дивіться відео