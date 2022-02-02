Від смартфона до холодильника: блогер створив повербанк для одночасного заряджання 60 пристроїв

Китайський блогер вирішив здивувати свою аудиторію і змайстрував повербанк гігантської місткості – на 27 000 000 міліампер-годин. Однак він навряд чи допоможе забути про проблему розряджених ґаджетів.

Handy Gen – так називає себе ведучий однойменного YouTube-каналу – у своєму ролику жартівливо розповідає, що йому повсякчас здавалося, ніби будь-хто має потужніший повербанк, ніж він, заряджаючи свої смартфони по кілька разів від одного портативного акумулятора. І вирішив не відставати від них.

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Не дуже портативний Powerbank

Судячи з усього питання портативності блогера не дуже турбувало.

Ґаджет має просто гігантські розміри.

Точні його габарити невідомі, однак візуально його можна порівняти з ліжком.



Порівняння розміру гігантського повербанка зі стільцем / Скриншот з відео Handy Gen

Всю увагу ентузіаст приділив автономності – над нею він попрацював на славу.

Повербанк розрахований аж на 60 різних девайсів – від звичайних смартфонів до побутових приладів і електросамокатів.

Пристрій з легкістю справляється з одночасним підключенням електричної печі, пральної машинки, телевізора, великої кількості смартфонів та взагалі всього, що можна підключити до мережі.



Набір розеток для підключення приладів / Скриншот з відео Handy Gen

Звісно ж, таку забаганку з собою не візьмеш у дорогу чи на прогулянку. Однак у своєму ролику, де Handy Gen показує процес роботи над акумулятором, він перевозить повербанк на візку з колесами, допомогаючи власнику електроскутера зарядити його транспортний засіб.

Наприкінці ролика блогер опиняється на природі, де на березі водойми ловить рибу, при цьому дивлячись телевізор, який отримує енергію від повербанка. Поряд стоїть пральна та сушильна машинки – теж підключені й працюють, а на столі електрокаструля, в якій готується їжа.

Повербанк на на 27 000 000 міліампер-годин: відео