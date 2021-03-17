SpaceX опублікувала захоплююче відео з польотом космічного корабля Starship SN10

Тестовий політ космічного корабля Starship SN10 можна назвати успішним. Корабель здійснив запланований політ та сів на площадку, хоч і з надто великою швидкістю. Врешті це призвело до вибуху корабля через 8 хвилин після закінчення випробувального польоту.

Зараз компанія вже готує чергову версію корабля Starship SN11 до випробувального польоту на 10 кілометрів. Разом з тим SpaceX вирішила показати відео польоту попереднього тестового екземпляра свого флагманського космічного корабля.

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Політ Starship SN10: відео SpaceX

На відео можна розглянути космічний корабель з різних сторін.

"Starship SN10 успішно піднявся, перекинув паливо, переорієнтувався для входу в атмосферу і активного аеродинамічного контрольованого зниження. Двигуни Raptor SN10 знову запрацювали, щоб виконати маневр переорієнтації при посадці, перш ніж успішно приземлитися на посадковій платформі", – мовиться в описві до відео.

Вражаючий політ Starship SN10: дивіться відео