Подивіться, як футуристичний літаючий мотоцикл XTURISMO підіймається у повітря

Один з перших у світі літаючих мотоциклів під назвою XTURISMO дебютував минулого тижня на Детройтському автосалоні. Апарат схожий на мотоцикл схрещений з дроном піднявся на кілька метрів над землею у той час, як за кермом сидів дорослий чоловік.

XTURISMO приводиться в рух гібридним двигуном Kawasaki і здатний літати протягом 40 хвилин, розвиваючи максимальну швидкість до 100 кілометрів на годину. Однак час польоту може бути суттєво коротшим, якщо рухатися без зупинок на високій швидкості.

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Зважаючи на те, що технологія лише зароджується, це футуристичне видовище дійсно вражає. Одним з перших на ховербайку покатався співголова Детройтського автосалону Тад Сотт, і його ентузіазм від поїздки був відчутним.

Це приголомшливо! Звичайно спершу є невелике побоювання, але я був просто в захваті. У мене буквально мурашки по шкірі і я відчував себе маленькою дитиною,

– сказав він.

Щодо того, якою насправді була якість поїздки, Шотт сказав, що вона була "все було комфортно та без жодних ривків".

XTURISMO на Автошоу у Детройті: дивіться відео

Ринок літаючих мотоциклів

Ховербайки вже доступні в Японії, а зменшена версія готується до випуску у США. Очікується, що перші екземпляри побачать світ у 2023 році.

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Коштує таке задоволення колосальні 777 000 доларів. До 2025 року розробники, стартап AERWINS Technologies, сподіваються знизити цю ціну до значно більш прийнятної – 50 000 доларів.

XTURISMO все ще має подолати багато перешкод, перш ніж він стане практичним. Він досі доволі гучний в роботі, потребує дистанційного керування для демонстрації і, як електрична технологія вертикального зльоту і посадки (EVTOL), наразі не має дозволу на використання на вулицях.