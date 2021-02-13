Китайський зонд "Тяньвень-1" надіслав перше відео з орбіти Марса

Зонд "Тяньвень-1" відправив на Землю перше відео з орбіти Марса. Камера задокументувала, як Марс з'являється і зникає з поля зору, а після запуску двигуна зонд легко погойдується і відлітає.

У середу, 9 лютого, китайський "Тяньвень-1" успішно вийшов на орбіту Марса. Тепер приблизно до травня станція буде проводити детальну зйомку поверхні Червоної планети для вибору найбільш підходящого місця для посадки.

Цікаво Китай успішно вивів зонд "Тяньвень-1" на орбіту Марса

Відео з китайського марсохода:

Де повинен висадитися марсохід

Посадкова платформа з легким 240-кілограмовим марсоходом відокремиться від орбітального апарату і здійснить посадку на поверхню планети. Попереднім місцем посадки обраний район у південній частині рівнини Утопія, що розташований у східній частині північної півкулі Марса.

Запланований термін роботи марсохода становить 90 марсіанських діб (солів), які на 2,7% більші від земних. Його електроживлення забезпечуватимуть чотири панелі сонячних батарей. Швидкість пересування китайського ровера досягає 200 метрів на годину.

Мета китайської місії полягає у тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною.