Наприкінці 2020 року компанія Xiaomi випустила новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 11. Вже на початку 2021 пристрій офіційно надійшов у продаж та потрапив до рук блогерів.

Китайський блогер каналу YouTube Sparrows News вирішив розібрати цей смартфон буквально до гвинтика. Коротке відео з процесом від оприлюднив на YouTube-каналі.

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Блогер розібрав флагманський смартфон приблизно на 500 дрібних шматочків. А після цього зібрав з нього механічного дракона. Цікаво, що на все це він витратив цілий місяць.

Яка практична користь від цієї роботи не дуже зрозуміло, але виглядає дракон футуристично.

Блогер розібрав Xiaomi Mi 11: відео

Що відомо про Xiaomi Mi 11

Смартфон отримав екран AMOLED з діагоналлю 6,81 дюйма. Дисплей підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц. Новинка працює від процесора Snapdragon 888.

Основна камера тут 108-мегапіксельна з оптичною стабілізацією, додатково встановлені датчики зображення роздільною здатністю 13 і 5 Мп. Mi 11 працює під управлінням MIUI 12 на базі Android 11.