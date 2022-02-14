Запуск відбувся 14 лютого 2022 року о 00:14 за Всесвітнім координованим часом з території Космічного центру імені Сатіша Дхавана (Satish Dhawan Space Centre). Ракета носій PSLV стартувала 54-й раз та успішно відпрацювала усі етапи, відправивши супутники на сонячно-синхронну орбіту.

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Детальніше про запуск

Організації космічних досліджень та розробок Індії (Indian Space Research Organisation, ISRO) запустила ракету-носій PSLV-XL з трьома супутниками на борту. Усі вони були виведені на цільові орбіти.

EOS-04 (стара назва – RISAT-1A) – супутник дистанційного зондування Землі, аналогічний RISAT-1. Призначений для картографування місцевості та аналізу поверхні Землі, поверхневих вод й рівня вологості ґрунту, вивчення топографії льодового щита планети.

INSPIRESat-1 – супутник, розроблений студентами Індійського інституту космічних наук та технологій спільно з Лабораторією атмосферної та космічної фізики Університету Колорадо, США. Вага супутника – всього лише 8,1 кілограма (за іншими даними – 8,7 кілограма). INSPIRESat-1 буде вивчати динаміку нагрівання іоносфери Землі.

INS-2TD – супутник демонстрації технологій. Це спільний проєкт Індії та Бутану.

Очікується, що у 2022 році ISRO здійснить ще 18 космічних запусків. Однією з основних місій має стати запуск "Чандраяна-3" до Місяця, проте, ймовірно, старт перенесуть на 2023 рік.