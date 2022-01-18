Відбувся перший у 2022 році китайський запуск: що Піднебесна відправила у космос

Китай активно веде "космічну політику", нарощуючи свій потенціал на орбіті. Насправді Піднебесна часто не розкриває деталі запуску й лишається невідомим, що ж було відправлено на орбіту.

Повідомляється, що 16 січня 2022 року відбувся перший у цьому році запуск Китаю. Ракета-носій Long March 2D стартувала 10:35 за Пекінським часом й вивела на орбіту супутник Shiyan-13. Це був уже 407 запуск носія серії Long March.

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Запуск ракети-носія Long March 2D: дивіться відео

Що запустив у космос Китай

Крім Китаю це, ймовірно, ніхто не знає. Деталі щодо того, що саме собою являє супутник Shiyan-13 – не розголошуються. Певно, це секретний випробувальний супутник. Та чим саме він займатиметься на орбіті – невідомо. Корисне навантаження було виведена на орбіту з параметрами 468 на 493 кілометри та нахилом 97,44 градуса.

Перший запуск супутника серії Shiyan відбувся ще у 2004 році. Ймовірно, ці секретні супутники використовуються для тестування технологій. Вони розташовуються на сонячно-синхронних та геостаціонарних орбітах.

Піднебесна планує здійснити близько 40 запусків у 2022 році. Відомо, що 6 пусків будуть призначені для доставляння корисного вантажу до Китайської космічної станції, будівництво якої планують завершити у цьому році. У 2021 році Китай здійснив 56 запусків.