Видання про технології та інтернет 9to5Google виявило нову функцію в стабільній збірці Chrome 105. Наразі вона прихована в меню прапорців, але ви можете ввімкнути її вручну.

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Деталі

Точні строки запуску функції наразі невідомі, однак навряд чи її доведеться чекати дуже довго.

Якщо ви вже хочете додати трохи більше захисту до своїх приватних сеансів у браузері, введіть "chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android" в адресний рядок і проведіть пошук.

в адресний рядок і проведіть пошук. Браузер підсвітить жовтим кольором потрібний пункт у списку експериментальних функцій. У випадаючому списку виберіть "Enabled" .

. Далі браузер запропонує перезавантажити додаток, щоб зміни набули чинності.

Після повторного запуску зайдіть до налаштувань й оберіть "Конфіденційність і безпека". Знайдіть та увімкніть перемикач "Блокувати анонімні вкладки після закриття Chrome". Система запропонує вам одразу провести сканування відбитка.



Як увімкнути нову функцію в Chrome для Android / Фото 24 каналу

Зазначимо, що Chrome на iOS вже кілька років має функцію "Інкогніто" з підтримкою біометричних даних, яка називається "Екран конфіденційності". Однак для Android це вперше.

Меню "прапорців" Chrome призначене для експериментальних функцій, що знаходяться в стадії розробки, тому не гарантовано, що ця буде стабільною для всіх користувачів.