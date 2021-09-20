Чи видає полярне сяйво звуки

Полярне сяйво – це разюче світлове явище, яке потрібно хоча б один раз побачити. Воно не залишає байдужим нікого: ні того, хто вперше побачить його, ні того, хто живе "під ним" постійно. Та є цікаве питання: чи утворюються полярні сяйва звук? Давайте розбиратися.

На початку XX-го століття дискусія про те, чи утворюються звуки через появу полярного сяйва точилися на повну. Деякі очевидці стверджували, що вони чули різні шуми: тихе потріскування, свист чи дзижчання. Ще рідше з'являлися повідомлення про запах озону, який супроводжував звуки. Та науковці відмітали ці "чутки", апріорі не погоджуючись з цим. Та сучасні дослідження підтверджують те, що звуки від полярного сяйва можна почути. Й не лише почути, а навіть зробити запис.

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Звук полярного сяйва: дивитись відео онлайн

Звуки полярного сяйва

Оскільки явище утворюється на висотах 80 – 100 кілометрів, то й звук, якщо він навіть утворюється, не повинен досягати поверхні Землі.

Науковці припустили, що "звуки" насправді були слуховими ілюзіями. Але після того, як відомий вчений Карл Стьормер поручився за те, що звуки дійсно мають місце бути, до феномену почали ставитися не так скептично.

Цікавий слабкий свистячий звук, чітко хвилеподібний, який, здавалося, точно відповідає вібраціям полярного сяйва,

– згадував помічник Карла Стьормера Ганс Єлструп.

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Як утворюється звук

Достеменно ніхто цього не знає. Найбільш вірогідною виглядає теорія, запропонована канадським астрономом Кларенсом Чантом у 1923 році.

Вчений припустив, що полярне сяйво якимось чином впливає на магнітне поле Землі. Це викликає зміни в електрифікації атмосфери. Простіше кажучи, утворюють щось на кшталт дуже мініатюрних електричних розрядів у великій кількості. Саме ці розряди й утворюють звуки потріскування. Це ж пояснює й запах озону під час деяких спостережень.

Цікаво те, як звуки полярного сяйва вплинули на культуру. Наприклад, латвійський композитор Ерікс Ешенвалдс написав популярну композицію Northern Lights, яка була відмічена чисельними нагородами. При її створенні пан Ерікс використовував записи витримки з дослідження американського вченого Чарльза Голла та норвезького державного діяча Фрітьофа Нансена – обидва чоловіки стверджували, що чули звук полярного сяйва.

Композиція Northern Lights: дивитись відео онлайн