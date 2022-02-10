Матеріал Wired вийшов під заголовком "Як Telegram став анти-Facebook". У ньому журналіст видання взяв кілька інтерв'ю у кількох поточних і колишніх працівників Telegram і заблокованої в Україні соцмережі ВКонтакте.

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Про що бреше Еліес Кампо

Російське видання "Код Дурова" спеціалізується на новинах про технології, приділяючи особливу увагу саме месенджеру Павла Дурова Telegram. Посилаючись на власні джерела, воно стверджує, що в статті Wired один із респондентів бреше.

Мова йде про 36-річного іспанського інженера Еліеса Кампо, який представився колишнім "директором по зростанню бізнесу і розвитку партнерств" у Telegram.

Насправді ж, пише "Код Дурова", він ніколи не працював у компанії.

Еліес Кампо не входив до складу команди месенджера, а всі його заяви, у тому числі й про знайомство з Павлом Дуровим, – брехня.

У 2016 році Кампо був лише волонтером месенджера, у нього була службова адреса електронної пошти, яка згодом була деактивована .

. Але він ніколи не був повноцінним співробітником Telegram, а розмов з Дуровим, на які він посилається – ніколи не було.



Фото Еліеса Кампо, опубліковане виданням Wired / Фото Anna Huix/Wired

Про що збрехав Кампо

Фейковий співробітник Telegram, за його ж словами, раніше працював у WhatsApp, однак згодом вирішив податися до Telegram.

Він нібито познайомився з Павлом Дуровим в Пало-Альто через спільного друга в 2015 році, тоді ж він і приєднався до команди месенджера.

Розповідаючи про самого Дурова, він каже, що зустрітися з засновником компанії було важко, і Еліес постійно запитував себе, чи не підозрюють його у шпигунстві на користь WhatsApp. Однак це не зупиняло його, адже він вважав свого начальника провидцем.

Я думаю, що він найвитонченіший мислитель про свій продукт, якого я коли-небудь зустрічав,

– цитує слова Кампо видання Wired.

Своє ставлення до Telegram самозванець називає "суперечливим". З часом він "почав замислюватися про нестачу прозорості й украй замкнуту культуру навколо свого боса".

Дуров начебто вибудував довкола себе образ одного з найзагадковіших технологічних підприємців світу, а всередині Telegram існував цілий культ його особистості – суперечити думці боса було заборонено, а звертатися можна виключно на "ви". Найближче оточення компанії, що складається переважно з російських розробників, дивиться на свого лідера "майже як на божественну фігуру".

– суперечити думці боса було заборонено, а звертатися можна виключно на "ви". Найближче оточення компанії, що складається переважно з російських розробників, дивиться на свого лідера "майже як на божественну фігуру". При цьому підприємець не дослухався до порад: Кампо запевняє, що багато років рекомендував Дурову давати інтерв'ю та виступати на публіці. Однак той не погоджувався на це.

Автор статті цитує слова іншого колишнього працівника Telegram Антона Розенберга, який називає компанію "сектою". І, як і будь-яка інша секта, ця є "надзвичайно закритою". Її співробітники, в більшості своїй, "неймовірно потайливі".

Що тепер

Видання "Код Дурова" вирішило самостійно з'ясувати деталі й звернулося до автора матеріалу, журналіста Wired Даррена Лукайдеса, та самого Еліеса Кампо з проханням про коментар. Однак жодної відповіді поки не надійшло. Цікаво, що "сусідом" Кампо по інтерв'ю був чинний працівник Telegram Ілля Перекопський, але, як пише джерело, інтерв'юер не попросив його підтвердити особу "директора по зростанню бізнесу і розвитку партнерств", що дозволило б уникнути цієї ситуації

Що ж це було? Спроба Дурова за допомогою "анонімного інформатора" дискредитувати колишнього працівника, який забагато знає і забагато наговорив, чи Еліес Кампо дійсно шахрай, який просто вирішив привернути до себе увагу? 24 канал і надалі слідкуватиме за розвитком подій.