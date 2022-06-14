Шоу під назвою "The Future Of" розробляли майже три роки. Прем'єра відбудеться 21 червня на Netflix. Наразі невідомо, чи матиме воно український дубляж.

Цікаво Реклама на Netflix з'явиться вже до кінця 2022 року: як це буде

Про що розкаже серіал "Майбутнє"

Проєкт складається з двох частин, кожна з яких отримала по шість епізодів. Перша частина вийде 21 червня, а другу можна буде подивитися через тиждень – 28 червня. Як пояснюють творці, The Future Of – це амбітний погляд на те, як все навколо нас може змінитися з плином часу.

Це дійсно шоу про все: наші епізоди присвячені темам від чізбургерів і собак до хмарочосів і життя після смерті. Ми зробили все можливе, щоб уявити собі, як ці речі можуть змінитись у нашому житті, в найближчому майбутньому, а потім у найбільш диких віддалених перспективах, які ми тільки могли уявити. І ми зробили це, розмовляючи з людьми, які зараз працюють над цими ідеями, а також з кількома репортерами The Verge. Думайте про це як про документальний фільм майбутнього,

– коментують творці.

Над серіалом працювали:

Роуз Евелет та її команда з подкасту "Flash Forward" виступили продюсерами, допомагаючи створити бачення майбутнього, засноване одночасно на реальному й фантастичному.

Продюсерська компанія 21 Laps Entertainment на чолі з Джошем Баррі. Саме вона стоїть за шоу "Дивні дива", яке також виходить на Netflix.

Команди Vox Media Studios і The Verge.

Цей проєкт називають найцікавішим з усього, що коли-небудь робило видання The Verge, в арсеналі котрого є також подкаст і YouTube-канал.

Перші шість епізодів будуть присвячені майбутньому:

Собак.

Знайомств.

Кімнатних рослин.

Ігор.

Космічних канікул

Чізбургерів.

Другий сет розкаже про майбутнє:

Смерті.

Моди.

Хмарочосів.

Спорту.

Здоров'я.

Навушників.

Дивіться трейлер серіалу "The Future Of": відео