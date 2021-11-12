Як розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, на цю проблему скаржилися багато українців.

Важливо У Дії з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів

У чому проблема

Федоров пояснив, що траплялися випадки, коли користувачі Дії випадково видаляли свої COVID-сертифікати. Звичайно ж, це ставалося у найбільш незручні моменти, коли сертифікат був їм потрібен. Проблема виникла через те, що кнопка "видалити" була однією з перших, коли відкриваєш меню сертифіката.

Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на досвід користувача. І забрали взагалі цю функцію "видалити сертифікат",

– запевнив міністр цифрової трансформації.

Він додав, що оновлення з'явиться після схвалення Google та Apple і буде доступне всім.

Вражає! Наразі у Дії згенерували 8,3 мільйона СOVID-сертифікатів. Тільки за останній тиждень – 2,9 мільйона.

Раніше Федоров зазначив, що 90% проблем, які виникали у людей при генеруванні COVID-сертифікатів, вже мають бути вирішені. До прикладу, відтепер сертифікат про вакцинацію у Дії можна отримати без підтвердження через Photo ID. Це означає, що українцям більше не доведеться крутити головою та кліпати в камеру.

Що варто знати про Дію

Це мобільний додаток, створений у межах проєкту діджиталізації державних процесів. Він передбачає усунення ланки "людина – людина" при наданні держпослуг.

В ідеалі держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон.

У період пандемії COVID-19 додаток почали використовувати, щоб генерувати COVID-сертифікати, а у майбутньому – показати довідку про заборону щепитися проти коронавірусу.

Повний текст публікації Михайла Федорова:

Тільки-но прочитав пост у фейсбуці, як користувач випадково видалив сертифікат з Дії у найбільш невідповідний момент. Оскільки кнопка "видалити" одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката.

Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на досвід користувача. І забрали взагалі цю функцію "видалити сертифікат". Нова версія на апруві у маркетах. Після схвалення Google/Apple буде доступна всім.