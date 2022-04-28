Фахівці компанії дійшли висновку, що російські хакерські атаки часто збігаються в часі з бойовими діями.

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Кібертатаки росіян на Україну

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора навів приклад кібератаки, які збігалися в часі з ракетними ударами. 1 березня росіяни вдарили по телецентру на Дорогожичах у Києві. Потім хакери намагались зламати ефір всеукраїнського телемарафону.

Також згадали про організовану кібератаку росіян у перші тижні війни. Хакери вивели з ладу інфраструктуру десятків тисяч інтернет-провайдерів. Відтак тисячі людей кілька годин були без доступу до мережі.

Крім того, хакери пробували зірвати роботу однієї електростанції в Україні. Якби це вдалось, без електрики б залишились 2 мільйони людей.

Масштабної атаки досі не було

Фахівці зазначають, що росіяни досі не змогли здійснити широкомасштабну атаку, яка би зірвала значущі сектори економіки чи канали комунікації. Однак розвідка з'ясувала, що такі плани агресор готував.

Журналісти підтверджують, що спеціалісти з Білого дому, міністерства внутрішньої безпеки США допомагають українській владі відбиватись від російських кібератак.

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