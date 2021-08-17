Від Nokia до iPhone – історія мобільних телефонів в Україні за 30 років незалежності

Від початку незалежності наша країна пережила чимало змін і саме на буремні 90-ті припало зародження та розвиток мобільного зв'язку у нашій державі. Спершу це були громіздкі трубки, далі більш звичні кнопкові телефони, а сьогодні на ринку панують смартфони. Пропонуємо повернутися у минуле та згадати, якими були перші телефони українців, перші тарифи і навіть дзвінки і як все це виглядає сьогодні.

Спершу пропонуємо повернутися на 47 років тому, щоб поглянути на перший мобільний телефон, який створив інженер та винахідник Мартін Купер. Він, до речі, родом з України, тож нам є чим пишатися, адже і в історії створення мобільного телефону не обійшлося без нас.

Цікаво Історія QWERTY та перший ноутбук з українською розкладкою

Перший дзвінок зі стільникового телефону було здійснено 3 квітня 1973 року, а телефон, з якого це було зроблено називався Motorola DynaTAC 8000X і сьогодні такий апарат було б важко назвати мобільним.

Це не лише історія технічного прогресу, перегони винахідників та великих досягнень, але й історія підтрунювання, яке сьогодні б назвали епічним тролінгом, адже першим, кому подзвонив Купер, був його конкурент з лабораторії Белла – Джоел Енгель.

Купер здійснив свій історичний дзвінок стоячи навпроти готелю і тримаючи у руках пристрій, який важив 1,15 кг та мав довжину 22,5 сантиметра, однак не мав жодних проводів чи додаткової станції.

Відтворення сцени з першим в історії дзвінком з мобільного: дивіться відео

Однак це зовсім інша історія про те, як народився мобільний зв'язок. В Україні ж він з'явився аж через 20 років після історичного моменту в США.

Перший телефон в Україні та перший дзвінок у мережі

Першим абонентом мобільного зв'язку в Україні був наш перший президент Леонід Кравчук. Водночас він був і промоутером цієї технології, перший дзвінок з мобільного було здійснено в ефірі національного радіо та телебачення у присутності низки журналістів 1 липня 1993 року.

Дзвінок було здійснено з України у Німеччину, на іншому кінці віртуального проводу відповідав посол України у Німеччині Іван Пісковий, а вся розмова тривала 40 секунд. Кравчук тоді символічно перерізав телефонний провід та ознаменував входження України у нову еру, а сам дзвінок означав, що Україна не відстає від решти світу та, іде у ногу з технічним прогресом.

Перший дзвінок з мобільного в Україні: дивіться відео

Варто зазначити, що перший український мобільний оператор був створений у 1992 році і називався він ЗАТ "Український мобільний зв'язок" – Ukrainian Mobile Communication або ж просто UMC. Сьогодні він відомий за назвою "Vodafone Україна".

Модель першого мобільного телефону в Україні

Інфраструктура першого оператора стартувала із шести комутаторів виробництва компанії Nokia, які забезпечували зв'язок на базі технології першого покоління – 1G.

У мережі можна натрапити на інформацію, що модель телефону, який використовував Кравчук для першого дзвінка, була Motorola Associate 2000, однак із впевненістю можна сказати, що це не так, адже на відео і фото видно, що це абсолютно різні пристрої. Насправді Леонід Кравчук дзвонив з нокії, а саме Nokia Mobira Cityman 150. Краще роздивитися його можна нижче на фото.



Леонід Кравчук телефонував з Nokia Mobira Cityman 150 / Фото 24 канал

Натомість Motorola Associate 2000 має зовсім інший вигляд, приєднаний до бази проводом, не має антени на трубці натомість має набирач на зовнішній стороні, а динамік та мікрофон на внутрішній стороні трубки.

Як бачите, телефон який дають Кравчуку та Motorola зовсім не схожі / Фото 24 канал

Важила Nokia Mobira Cityman 150 майже пів кілограма (480 грамів), а коштував у 1993 році у перерахунку на сучасні гроші приблизно 2 800 євро.

Задоволення ціною в квартиру

Однак модель Nokia Mobira Cityman 150 була родом з 1989 року у той час, як у 1993 на ринку вже були такі телефони, як Motorola MicroTAC 9800X, який був дещо компактнішим, мав відкидний мікрофон та висувну антену і лише один рядок на екрані для ввеведеня інформації про номер.



Телефон Motorola MicroTAC 9800X / Фото wikiwand

Як бачите, телефони тоді суттєво перевищували за розмірами навіть сучасні чималі фаблети, тож і носити з собою такий апарат непомітно було практично неможливо. Потрібна була ціла сумка або ж портфель чи дипломат у якості своєрідного чохла для телефона та його запасних батарей.

Нагадаємо, що у 1993 році мобільний телефон був вкрай мало поширеним ґаджетом через свою високу ціну; дозволити його могли собі далеко не всі.

Природно, що мобільники були поширені серед урядовців та депутатів, однак придбати собі "трубку" могли й деякі бізнесмени, зокрема ті, які займалися не зовсім законними справами.

Якщо порахувати усі витрати на мобільний телефон, підключення до мережі та абонплату, то ціна такого задоволення легко сягала вартості однокімнатної квартири у столиці, без жартів.

Ціна на телефон варіювалася від 1800 до 3000 доларів і більше;

і більше; Підключення до мережі коштувало 850 доларів ;

; Абонплата обходилася в 150 – 200 доларів ;

; Дзвінки коштували від 0,5 до 1 долара за хвилину, тож рахунки легко могли сягати тисячі доларів.

Додамо, що у 1993 році українці в середньому отримували 25 доларів зарплати. Водночас до кінця 1993 року в Україні вже було понад 2500 абонентів у мережі з яких понад 500 в одному лише Києві.

Не пропустіть Чому деякі люди користуються старими смартфонами у 2021 році

Популяризація та поширення мобільного зв'язку

До 1997 року мобільний зв'язок залишався привілеєм депутатів, банкірів, багатих бізнесменів та представників кримінальних угруповань. Однак саме у 1997 році в Україні запровадили стандарт GSM-900, який був розрахований на значно ширший спектр можливостей та послуг і вже у 1998 році кількість абонентів UMC перевищувала 200 тисяч абонентів.

У 1996 році на ринку з'являється перший телефон-розкладачка "жабка" –. Цей пристрій також був першим мобільним телефоном із віброрежимом і був першим справді легким телефоном, який вміщався у кишеню. Свого часу це була найпопулярніша модель у Голлівуді тож їх можна помітити у багатьох фільмах.



Телефон Motorola StarTac / Фото iphones

Важливим етапом у розвитку та поширенні мобільного зв'язку в Україні стає 1999 рік, адже саме тоді з'являються перші стартові пакети з передплачуваними тарифами. Багато хто зараз згадає рекламу, яка тоді не покидала екрани телевізорів – Sim-Sim від UMC та Ace&Base від Київстар. По суті, саме тоді почався великий стрибок та подальший ріст кількості абонентів. Цьому сприяла низка факторів, серед яких:

Зниження ціни на мобільні телефони;

Чималий вторинний ринок мобільних пристроїв;

Зниження ціни мобільного зв'язку та обслуговування.

За рік до цього Motorola випускає свій CD930 дизайн якого згодом наслідуватимуть тисячі пристроїв. За розмірами цей телефон був справді мобільним, мав HTML-браузер, кілька ігор і навіть диктофон. А ще він дозволяв відправляти та отримувати СМС повідомлення і навіть підтримував кирилицю.



Мобільний телефон Motorola CD930 / Фото Wikipedia

У наступні роки мобільний зв'язок переживає ще низку важливих моментів, однак кількість абонентів незмінно зростає, з'являються інші оператори, мобільні телефони продовжують дешевшати, меншати у розмірах, стають легшими та більш поширеними і зустріти власників трубки на вулиці можна набагато частіше.

Разом з тим росте і різноманітність пристроїв:

з'являються жабки;

перші кольорові моделі;

апарати з незвичними формами та функціями;

кишенькові комп'ютери;

телефони із сенсорним екраном;

і перші смартфони.

У 2000 році з'являється легендарна Nokia 3310 без перебільшень оспівана в легендах. Телефон-мем популярність якого не згасає з поколіннями. Ця модель виявилася мега успішною – Nokia продала загалом понад 126 мільйонів одиниць при тому, що сам телефон не пропонував нічого революційного окрім своєї простоти, надійності та довговічності.



Телефон Nokia 3310 / Фото ixbt

Приблизно у цей час почали з'являтися журнали, газети і навіть шкільні зошити на звороті яких обов'язково була сторінка з монохромними заставками та мелодіями. Їх можна було встановити на деякі моделі телефонів, перелік яких зазвичай наводився внизу сторінки. Також можна було придбати оригінальний рингтон, або запрограмувати його на телефоні спеціальною комбінацією, які також наводилися серед низки різноманітних послуг.

Хоча перший кольоровий телефон –з'явився у 1997 році він все ж був ближчим до своїх монохромних побратимів, ніж до повноцінних кольорових моделей, які набули поширення на межі 2003 року.

Одним зі справді популярних кольорових апаратів став телефон Siemens A60. Вибухову популярність він завоював завдяки порівняно не високій ціні, тож саме цю модель можна по праву назвати найпопулярнішим телефон у школярів у той проміжок часу.



Мегапопулярний Siemens A60 / Фото de.shopotam

Та й взагалі саме бренд Siemens користувався неабиякою популярністю, завдяки різноманітності моделей для покупця з будь-яким гаманцем. Ці телефони мали, як звичний дизайн, так і зовсім дивні форми, які часто дивували користувача, який звик до більш класичних варіантів.

До теми Що у жодному разі не можна робити зі старими телефонами

Незвичність, а іноді й екстремальність форм та дизайну взагалі є характерною рисою мобільних телефонів 2003 – 2006 років. Таких пристроїв зараз не випускають, усі смартфони нудні та прості чорні прямокутники, за виключенням одиниць.

Раніше практично кожен бренд мав кілька моделей, які, на перший погляд, часто важко було назвати телефоном. Беззаперечно навіть найвибагливіший користувач міг знайти телефон на власний смак у 2005 році.

Телефони, які здатні вас здивувати

Варто додати, що беззаперечним лідером у вмінні придумувати дивні та незвичні форми для своїх телефонів, є компанія Nokia. В часи, коли цей виробник лідирував на ринку, кожного року з'являлася щонайменше одна дивна модель, про яку ніхто не просив і вона неодмінно викликала у користувачів більше запитань ніж відповідей.

До речі, у 2004 році світ побачила ще одна легенда – Motorola RAZR V3. Це була мрія будь-якого поціновувача мобільних телефонів і не кожному пощастило володіти цим телефоном. Красивий дизайн та неймовірні розміри, які вражали лаконічністю та тонкістю граней робили цей пристрій не схожим на будь-що до нього на ринку.



Культова Motorola RAZR V3 / Фото Wikipedia

Згодом пристрій набув культового статусу і досі користується шаленою популярністю. Що вже казати, якщо є цілі підприємства, що спеціалізуються на створенні, відновленні, ремонті та репліці культових телефонів, серед яких саме RAZR V3 досі одна з найпопулярніших моделей.

Ера смартфонів

2006 рік можна вважати початком переходу на смартфони, які тоді називали КПК – кишенькові персональні комп'ютери або комунікатори. Саме тоді вони почали частіше з'являтися на ринку, однак чимала ціна робила їх доволі нішевими пристроями, тож ними користувалися переважно бізнесмени та фахівці, які потребували додаткового функціоналу.

Зазвичай такі пристрої мали сканери штрих-кодів, або ж слоти розширення з можливістю встановлення додаткових модулів. Працювало все під управління мобільної операційної системи, зазвичай це була модифікована для мобільних пристроїв Windows.

Десь тоді на ринку з'являється модель HTC P3300 відома, як HTC Artemis. Сенсорний екран вражав своїми розмірами. То був резистивний дисплей, який не дуже любив коли у нього штрикають пальцями і віддавав перевагу стилусу. Загалом апарат був справжнім комп'ютером у кишені під керуванням Windows Mobile 5.



КПК HTC P3300 Artemis / Фото phonesdata

iPhone

А далі настав 2007 рік і з'явився пристрій, який змінив уявлення про те, яким має бути розумний телефон. Компанія Apple випустила свій перший iPhone. Сперечатися про революційність рішень застосованих у цьому смартфоні можна довго. Фактично iPhone не винайшов нічого нового, адже все, що у ньому було придумали до нього. Однак цей смартфон зробив революцію тому, що поєднав у собі найбільш вдалі, потрібні та зручні технології та показав, куди рухатися далі усім виробникам на більше ніж десяток років вперед.



Стів Джобс презентує перший iPhone / Фото Paul Sakuma

Головним недоліком цього смартфона стала ціна. Серед українських користувачів цей пристрій можна було помітити неймовірно рідко, адже окрім захмарних цифр на ціннику його ще й важко було дістати, адже офіційно в Україні він не продавався.

Android

Революцію, яку зробив iPhone приймали не всі і ще довгий час чимало компаній відмовлялося переходити на такий тип смартфонів, який показала Apple. Це і низка інших факторів призвело до того, що з ринку зник такий бренд, як Siemens, чого уявити собі в якомусь 2003 було просто неможливо. Чи повірили б ви тоді, що через низку неправильних рішень з ринку практично зникне Nokia, яку згодом викуплять Microsoft, а пізніше китайська HMD Global. У тому ж 2007 в такі історії ніхто б не повірив.

Але чимало виробників зрозуміли, що потрібно робити і вже у 2008 році на ринку з'являється T-Mobile G1 (HTC Dream) – перший смартфон під управлінням операційної системи Android, який пропонує свою революцію – революцію Android. Цей пристрій не зміг відмовитися від кнопок і запропонував поєднати сенсорний екран та повноцінну qwerty клавіатуру у незвичному формфакторі бокового слайдера.



HTC Dream / Фото Wikipedia

Варто зазначити, що в цей час чимало виробників намагалися створити свій iPhone лише з сенсорним екраном та кількома кнопками, але всі вони оминали один дуже важливий момент – революція iPhone полягала в користувацькому інтерфейсі, який давав змогу керувати смартфоном практично однією рукою, в той час, як інші виробники не могли уявити сенсорний екран без стилуса, а Nokia смартфон без морально застарілої Symbian OS.

Творці ж Android вловили саму суть нового віяння, за яким було майбутнє. Інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим для користувача. Ідея полягала у тому, щоб взявши смартфон до рук вперше, ви могли одразу зрозуміти що натискати без того, щоб звертатися до інструкції чи допомоги консультанта.

І хоч це не одразу спрацювало так, як було заплановано, врешті, малими кроками, смартфони стали простими і водночас функціональними та потужними ґаджетами для розваг, роботи та низки інших занять.

Не пропустіть Небезпека у кишені: чому смартфони вибухають і як цього уникнути

Продовжуємо рухатися в ногу з часом

Зараз українцям не потрібно чекати кількох років, щоб купити модель, яка щойно з'явилася на ринку. За 30 років Незалежності ми пройшли шлях від величезних, незручних та важких трубок, які є лише у депутатів, до невеликих, легких смартфонів практично у кожного дорослого жителя країни. Завдяки інтернету ми можемо купити свіжий смартфон за кордоном ще до виходу на нашому ринку і навіть тоді коли в нас він офіційно не продається.

Смартфони стрімко розвиваються і зараз ми впевнено входимо в еру гнучких екранів. Технології продовжують дивувати своїми революційними можливостями і навіть якщо зараз ми сприймаємо це з меншим ентузіазмом ніж раніше, це лише тому, що за ці роки ми мали змогу спробувати все і зараз ми продовжуємо крокувати в ногу з технічним прогресом.