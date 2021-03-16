Нічого нового: від Google через суд вимагають 5 мільярдів доларів

Окружний суд США по Північному округу Каліфорнії почав розгляд колективного позову до компанії Google. Останню звинуватили в стеженні за користувачами в режимі "інкогніто" і вимагають від неї 5 мільярдів доларів компенсації.

Здається, великі технологічні компанії ніколи не залишать залу суду. Як повідомляє ресурс Bloomberg, позов подали ще в червні 2020 року. Троє позивачів стверджують, що Google побудувала величезний бізнес з відстеження даних" і нібито не припиняє свої дії навіть коли користувачі використовують режим "інкогніто" в Chrome або його аналоги в інших браузерах для забезпечення власної конфіденційності.

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Деталі позову

Від Google вимагають компенсації в розмірі не менше 5 мільярдів доларів.

Компанія звернулася до суду з проханням відхилити позов.

Але суддя Окружного суду США Люсі Ко у п'ятницю відмовилася це зробити, вказавши в постанові, що компанія "не повідомляла користувачів про те, що Google збирає дані, поки користувач знаходиться в режимі приватного перегляду".

Адвокати Google зазначили у суді, що компанія чітко і ясно пояснює користувачам, що "інкогніто" не означає "невидимий", а дії користувача під час цього сеансу можуть бути видимі для вебсайтів, які вони відвідують, а також будь-яким стороннім аналітичним або рекламним сервісам, які використовують відвідувані сайти.



Попередження на сторінці "інкогніто" у браузері Chrome / Скріншот 24 каналу

Представник Google Хосе Кастанеда повідомив в електронному листі ресурсу The Verge в суботу, що компанія буде рішуче відстоювати свою позицію в суді. Він додав, що режим інкогніто Chrome дає користувачам можливість переглядати сторінки без збереження активності в самому браузері або на пристроях. Але він не забезпечує анонімність перед ресурсами, на які заходить користувач.

Кожен раз, коли ви відкриваєте нову вкладку в режимі "інкогніто", вебсайти можуть збирати інформацію про вашу активність в інтернеті під час вашого сеансу,

— зазначив Кастанеда.

Оглядач Google дійсно попереджає про це. Перші короткі інструкції з цього приводу з'являються вже на початковій сторінці конфіденційного режиму. Більш детальна інформація міститься за окремим посиланням на тій же сторінці – необхідно натиснути на "Докладніше". Зокрема, компанія перераховує різноманітні ситуації, під час яких дані користувача можуть бути видимі як самій компанії, так і стороннім сервісам.