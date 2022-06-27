У вічній мерзлоті знайшли мумію мамонта віком 30 тисяч років
Джерело:Офіційний сайт Юкона
21 червня в золотих копальнях Клондайку у канадському Юконі знайшли муміфіковане дитинча шерстистого мамонта. Вік давно померлої тварини оцінюють у 30 тисяч років.
Учені зазначають, що це єдина подібна знахідка в Північній Америці. Старійшини місцевого поселення Тр'ондек Хвечін назвали мамонта Нун чо га, що мовою хань означає "велике дитинча тварини".
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Що відомо про знахідку
Заморожене тіло виявили у вічній мерзлоті місцеві шахтарі.
- Швидкий огляд показує, що це жіноча особина приблизно такого ж розміру, як і шерстистий мамонт, виявлений в Сибіру в 2007 році, вік якого оцінили у 42 000 років.
- Геологи з Геологічної служби Юкона та Університету Калгарі, які дослідили замерзлого мамонта на місці, припускають, що Нун чо га помер і був заморожений у вічній мерзлоті під час льодовикового періоду понад 30 000 років.
- У мамонтеняти збереглися нутрощі, волосся і навіть нігті.
- Ці дивовижні останки льодовикового періоду дають надзвичайно детальне уявлення про часи, коли Нун чо га блукав Юконом разом із дикими кіньми, печерними левами та гігантськими степовими бізонами.
- Відкриття Нун чо га знаменує собою першого майже повного і найкраще збереженого муміфікованого шерстистого мамонта, знайденого в Північній Америці. Частково збережене тіло мамонта, на ім'я Еффі, було знайдено в 1948 році на золотій копальні у внутрішній частині Аляски.
Команда дослідників поряд і мумією мамонта / Фото Prof Dan Shugar
Юкон завжди був всесвітньо відомим лідером у дослідженнях льодовикового періоду та Берінгії. Ми захоплені відкриттям муміфікованого шерстистого теляти мамонта: Нун чо га. Без міцного партнерства між шахтарями, Тр'ондек Хвечін та урядом Юкону, подібні відкриття не могли б відбутися,
– коментує Міністр туризму та культури Рандж Піллаї.
Імовірно, тварину передадуть до одного з місцевих музеїв, де вона буде зберігатися й притягувати туристів з усього світу.
Мумія мамонта Нун чо га / Фото Prof Dan Shugar
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