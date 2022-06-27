У вічній мерзлоті знайшли мумію мамонта віком 30 тисяч років

21 червня в золотих копальнях Клондайку у канадському Юконі знайшли муміфіковане дитинча шерстистого мамонта. Вік давно померлої тварини оцінюють у 30 тисяч років.

Учені зазначають, що це єдина подібна знахідка в Північній Америці. Старійшини місцевого поселення Тр'ондек Хвечін назвали мамонта Нун чо га, що мовою хань означає "велике дитинча тварини".

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Що відомо про знахідку

Заморожене тіло виявили у вічній мерзлоті місцеві шахтарі.

Швидкий огляд показує, що це жіноча особина приблизно такого ж розміру, як і шерстистий мамонт, виявлений в Сибіру в 2007 році, вік якого оцінили у 42 000 років.

Геологи з Геологічної служби Юкона та Університету Калгарі, які дослідили замерзлого мамонта на місці, припускають, що Нун чо га помер і був заморожений у вічній мерзлоті під час льодовикового періоду понад 30 000 років.

У мамонтеняти збереглися нутрощі, волосся і навіть нігті.

Ці дивовижні останки льодовикового періоду дають надзвичайно детальне уявлення про часи, коли Нун чо га блукав Юконом разом із дикими кіньми, печерними левами та гігантськими степовими бізонами.

Відкриття Нун чо га знаменує собою першого майже повного і найкраще збереженого муміфікованого шерстистого мамонта, знайденого в Північній Америці. Частково збережене тіло мамонта, на ім'я Еффі, було знайдено в 1948 році на золотій копальні у внутрішній частині Аляски.



Команда дослідників поряд і мумією мамонта / Фото Prof Dan Shugar

Юкон завжди був всесвітньо відомим лідером у дослідженнях льодовикового періоду та Берінгії. Ми захоплені відкриттям муміфікованого шерстистого теляти мамонта: Нун чо га. Без міцного партнерства між шахтарями, Тр'ондек Хвечін та урядом Юкону, подібні відкриття не могли б відбутися,

– коментує Міністр туризму та культури Рандж Піллаї.

Імовірно, тварину передадуть до одного з місцевих музеїв, де вона буде зберігатися й притягувати туристів з усього світу.



Мумія мамонта Нун чо га / Фото Prof Dan Shugar

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