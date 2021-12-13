Серед парникових газів найгірша репутація у вуглекислого газу, слідом за яким через небезпеку для людини йде метан, а вже потім – оксид азоту. Але хоч він і відстає від перших двох за концентрацією, але за силою дії їх перевершує – робить у 298 разів більший парниковий ефект, ніж двоокис вуглецю, а також здатний руйнувати озоновий шар.

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Свій внесок у викиди N2O робить агропром, зокрема, виробництво добрив. Також оксид азоту виділяє океан. А тепер, як встановили вчені з Університету Східної Фінляндії, з'явилося нове джерело – єдомні височини у вічній мерзлоті.

Довідка! Єдомні височини – це форма рельєфу, яка містить величезну кількість органіки та покриває площу понад 1 мільйон кілометрів у Східному Сибірі, ​​Канаді та на Алясці.

Раніше вважалося, що азотний цикл у цих промерзлих ґрунтах протікає надто повільно і не надає значного впливу на атмосферу, але дослідники виміряли емісію в інших точках, вздовж рік Лена та Колима.

Що знайшли вчені

Вчені виявили, що єдома, яка почала танути зовсім недавно, дійсно викидає зовсім небагато N2O, але через кілька років емісія значно збільшується. Поступово вона виділяє в 10, а потім і в 100 разів більше оксиду азоту, ніж інші ґрунти вічної мерзлоти.

При найближчому розгляді було відкрито механізм цього процесу. Коли осадові породи висихають і стабілізуються після танення, змінюються спільноти мікроорганізмів, що живуть в них. Населення мікробів, що виділяють N2O, зростає, а тих, які споживають цей газ – падає.

Потрібні подальші дослідження для того, щоб оцінити масштаб цього виду емісії та його вплив на кліматичні моделі.