Як пише автор твіта, інцидент стався 8 вересня, коли він перебував на роботі. На фото видно, що смартфон буквально розірвало зсередини.

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Що сталося зі смартфоном

Після публікації фотографій з власником смартфона зв'язалися представники компанії.

Наразі вони з'ясовують причини вибуху Nord 2.

Результатів розслідування ще немає.

Судячи зі слідів, загоряння почалося з центральної частини пристрою. Відносно цілими залишились зони зверху та знизу, однак вони досить сильно обвуглились. Відновленню смартфон навряд чи підлягає.



OnePlus Nord 2 вибухнув у користувача / Фото GAURAV GULATI/Twitter



OnePlus Nord 2 вибухнув у користувача / Фото GAURAV GULATI/Twitter



OnePlus Nord 2 вибухнув у користувача / Фото GAURAV GULATI/Twitter

Пізніше він опублікував скриншот рахунку з Amazon, де він купив свій смартфон. З даних видно, що пристрій був замовлений 23 серпня. Таким чином йому було всього два тижні.

Важко повірити, що вибухнув абсолютно новий мобільний телефон відомої компанії. Це викликає серйозні питання щодо авторитету цієї компанії,

– написав Ґулаті.

Це не перший такий інцидент. На початку серпня ми писали про схожий випадок, що стався з жителькою міста Бенгалуру, Індія. Жінка саме їхала на велосипеді, коли її смартфон OnePlus Nord 2 вибухнув у сумці. Його власниця потрапила в аварію, отримавши травму. Причиною вибуху компанія тоді назвала "зовнішні фактори".