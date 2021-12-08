Вибухнув над Росією: над курортним Сочі помітили яскравий метеор

Метеор – це процес згорання метеороїда в атмосфері. Загалом, це не рідкісна подія. Але яскраві метеори, боліди, можна помітити доволі рідко. Й саме таку подію зняв на телефон очевидець з російського міста Сочі.

Як повідомляється, яскравий метеор помітили 7 грудня 2021 року над пляжем у Лазаревському районі, Краснодарський край. Подія відбулася близько 20:00 за місцевим часом. За щасливим збігом обставин, очевидець проводив відеозйомку в напрямку моря.

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Яскравий болід над Сочі: дивіться відео

Як видно на відео, об'єкт рухався з високою швидкістю. Через перевантаження, зміну тиску та неоднорідність самого космічного тіла, об'єкт вибухнув в щільних прошарках атмосфери.

Не Сочі єдиним

Метеорит – це космічне тіло, яке досягнуло поверхні Землі. У цьому випадку космічне тіло, ймовірніше за все, згоріло в атмосфері. Хоча існує ймовірність того, що деякі уламки після вибуху впали у мору, що дозволяє класифікувати їх як метеорит.

Звісно, подібні яскраві боліди можна помітити у всьому світі. Часто вони лишаються невиявленими, адже згорають над океанами чи незаселеними частинами суші. Але й над великими та малими населеними пунктами такі події відбуваються.

Наприклад, того ж сьомого грудня болід пронісся над штатом Індіана, США. У регіоні було хмарно, тому відеокамера зафіксувала химерну гру світла метеора.

Болід над Індіаною: дивіться відео

Того ж дня близько 60 людей спостерігали за болідом над Великою Британією, але відеозапису ніхто не зробив. А от метеор над Словаччиною помітили навіть в Альпах – він був не менш яскравий, як болід над Сочі.

Метеор над Словаччиною: дивіться відео

Третього грудня 2021 року неймовірно ефектний болід пронісся над штатами Південна Кароліна та Північна Кароліна, США, рухаючись з півдня на північ. Найцікавіше, що він почав розвалюватися на шматки, тому у кадрі можна помітити щонайменше два метеори.

Яскравий болід на США: дивіться відео

Часто такі відео мають не дуже високу якість, адже знімаються на дешеві камери відеоспостереження чи відеореєстратори. Також науковці розміщують цілі мережі камер, єдина ціль яких – фіксувати метеори.