Вибух ракети Firefly Alpha був контрольованим і навмисним: компанія прокоментувала політ

Firefly Aerospace називає запуск успішним. Політ був спеціально припинений командою після фіксації аномалії у траєкторії польоту.

Як пояснили у компанії, політ був тестовим. Ракета-носій не вибухнула, її політ був перерваний з центру управління Space Launch Delta 30, згідно із протоколами безпеки польотів після фіксації аномалії у траєкторії.

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Що сталося з Firefly Alpha

Ракета з першої спроби подолала кілька найважливіших етапів: відірвалася від землі, досягла надзвукової швидкості, витримала максимальний тиск. Її завданням був збір даних для подальших запусків. На етапі створення першого зразка ракети тестують кожен ступінь окремо. Тестовий політ — це, по суті, перша інтеграція всієї ракети.

Firefly Alpha — повністю унікальна розробка, всі компоненти якої були створені командою інженерів з нуля. Робота з фінального тестування як компонентів, так і ракети може відбуватися тільки у польових умовах, під час запуску та польоту.

Успішний політ тривалістю майже три хвилини показав, що Firefly Aerospace здатна запускати ракети і реалізувати кінцеву мету місії. Тому компанія очікує додатковий інтерес з боку потенційних партнерів і клієнтів, а також це принесе компанії нові інвестиції.

Представники наголошують: жодна компанія в світі не змогла запустити ракету в космос успішно з першої спроби.