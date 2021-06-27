Рух космічної структури вперше було виміряно за допомогою рентгенівської обсерваторії NASA Chandra. За оцінками астрономів, світло від вибуху наднової досягнуло Землі близько 1700 років тому. В той час у Китаї панівною династією була династія Цзінь, а у Північній Америці досягнула розквіту цивілізація мая.

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Розповсюдження ударної хвилі після вибуху наднової зорі: дивитись відео онлайн

Більше про спостереження за вибухом наднової зорі

Залишок наднової зорі отримав назву MSH 15-52. За космічними мірками ця туманність є однією з наймолодших у нашій Галактиці серед тих, які людство виявило. В наслідок вибуху утворилася маленька, але дуже масивна нейтронна зоря – пульсар.

Читайте про пульсари на сайті Чи дійсно нейтронні зорі дуже важкі

На відео видно, що вибухова хвиля та залишки зірки віддаляються від місця вибуху та зіштовхуються зі стіною з навколишнього газу, яка має назву RCW 89.

Щоб відстежити рух туманності, команда використовувала дані рентгенівської обсерваторії Chandra за 2004 та 2008 роки. Окрім того, використали комбіновані зображення зі спостережень, зроблених в кінці 2017 року та на початку 2018 року.

Швидкість розповсюдження ударної хвилі сягає 4900 кілометрів на секунду.