Вибираємо подарунки із Samsung – інноваційні телевізори, що надовго забезпечать враження

Настав той період року, коли всі ламають голову над питанням: який подарунок обрати? Звісно, відповідь у кожного своя. Однак можемо припустити, що багато хто своїм найріднішим людям хоче подарувати не просто гарну річ, а й функціональну, яка протягом тривалого часу буде корисною і викликатиме хороші враження. А що краще відповідає цим запитам, ніж інноваційний телевізор?

З нагоди новорічних свят компанія Samsung Electronics підготувала особливу пропозицію: найсучасніший Neo QLED 8K, дизайнерські телевізори The Serif та The Frame, а також ультракороткофокусний лазерний проєктор The Premiere. Про особливості кожного продукту й чому на них варто звернути увагу, вибираючи подарунок, – далі в статті.

Повне занурення в перегляд – Neo QLED 8K

Neo QLED 8K подарує тільки найяскравіші враження від перегляду. Завдяки мінімалістичному дизайну Infinity One телевізор має чудовий вигляд у будь-якому інтер’єрі, а його безмежний екран просто створений, щоб із головою поринути в улюблені фільми. До того ж пристрій оснащено найсучаснішими технологіями екрана, що подбають про надзвичайну деталізацію та контрастність зображення. Технологія, що лежить в основі нової флагманської лінійки телевізорів Samsung Neo QLED, використовує нове джерело світла – панель Quantum Mini LED, яка складається з безлічі крихітних світлодіодів, значно менших за стандартні LED-модулі. У поєднанні з технологією Quantum Matrix Pro, що забезпечує 4096 рівнів градацій яскравості, це створює картинку з надзвичайною контрастністю та 100-відсотковим колірним охопленням. Потужний процесор Neo Quantum 8K має кращі можливості для масштабування зображення завдяки алгоритмам на основі штучного інтелекту. Він застосовує 16 різних нейромереж, покращуючи якість будь-якого контенту до рівня 8K.



Телевізор Neo QLED 8K / Фото Samsung

Ці передові візуальні характеристики довершують не менш якісне звучання та розумні функції. Технологія об’ємного звуку OTS+ відстежує переміщення об’єктів на екрані та проєктує відповідне аудіо, чим підсилює ефект занурення, переносячи вас просто в центр подій. Технологія SpaceFit Sound аналізує простір навколо телевізора, оптимізуючи звучання спеціально до особливостей помешкання. Підтримка SmartThings розширює сценарії взаємодії з телевізором, наприклад, дає можливість продублювати екран мобільного пристрою: із функцією Tap View ви можете просто доторкнутися смартфоном Galaxy до Neo QLED 8K і мобільний контент моментально виведеться на великий 8K-дисплей. У такий спосіб ви легко поділитеся з усіма присутніми фото й відео зі свого смартфона.

Якщо ви вибираєте подарунок для фанатів інновацій і найсучасніших технологій, можете бути певними: Neo QLED 8K не залишить їх байдужими.

Естетичне доповнення до оселі – дизайнерські телевізори The Serif та The Frame

Вибираючи подарунок для творчих особистостей чи просто цінителів дизайну інтер’єрів, радимо звернути увагу на лінійку дизайнерських телевізорів Samsung, зокрема на The Serif та The Frame.

Стильний The Serif, чий вражаючий дизайн 360 розроблявся для самовираження, гармонійно підкреслить смаки свого власника. Його витончений металевий корпус виконано у формі літери "І" й може розміщуватися просто на столі без будь-якого кріплення, а змінна підлогова підставка розширить можливості для встановлення. Вона чудово поєднується з телевізором і дає змогу розмістити його будь-де в кімнаті.



Телевізор The Serif / Фото Samsung

The Serif має роздільну здатність 4K QLED та 100-відсоткове колірне охоплення з технологією HDR 10+ для якомога оптимальнішого перегляду. Напрочуд якісне зображення доповнює потужне 40-ватне звучання. Низка розумних функцій і додаток SmartThings полегшують керування й користування пристроєм. Наприклад, коли захочеться вивести музику зі смартфона на телевізор із потужними динаміками, просто покладіть його на увімкнений The Serif: той автоматично з’єднається з мобільним пристроєм через функцію NFC і почне відтворювати ваші улюблені треки. Так само легко можна дублювати інший мобільний контент: за допомогою функцій AirPlay2 чи Tap View ви без зусиль перенесете фото, відео чи навіть фільми з екрана смартфона на The Serif.



Телевізор The Frame / Фото Samsung

Телевізор The Frame надає безмежні можливості для кастомізації та дарує незрівнянні враження від перегляду на екрані QLED 4K, до того ж не тільки, коли телевізор увімкнений. Його особлива властивість – режим "Картина", у якому вимкнений The Frame демонструє приголомшливі витвори мистецтва. Вбудований додаток Art Store надає доступ до більш як 1600 артоб’єктів, з яких ви зможете створити свою особисту художню галерею. Ефект відвідування галереї підсилюється магнітними рамками різних кольорів, що легко змінюються відповідно до настрою чи декору, а також настінному кріпленню, завдяки якому The Frame можна повісити впритул до стіни. Датчик яскравості подбає, щоб усі артроботи відтворювалися максимально наближено до оригіналу: він аналізує зміну освітлення в приміщенні та автоматично регулює яскравість і колір екрана, зберігаючи візуальні ефекти зображення. Усі ці характеристики роблять The Frame дивовижно схожим на справжню картину – картину, яка змінюється й налаштовується хоч кожної хвилини.

Атмосфера кінотеатру просто вашому домі – 4K-проєктор The Premiere

Знаєте когось, хто годинами може говорити про різні жанри кіно й найкращі фільми? Оптимальним подарунком для такої людини стане ультракороткофокусний лазерний 4K-проєктор The Premiere.

Завдяки технології потрійного лазера компактний і легкий The Premiere створює кінематографічне зображення в приголомшливій роздільній здатності 4K – справжній кінотеатр у вашому домі. І все це без складної системи для кріплення, достатньо просто встановити пристрій біля стіни, щоб і він спроєктував зображення розміром до 100 або до 130 дюймів – залежно від моделі. І неважливо, коли саме захочеться влаштувати кіносеанс: яскравість 2800 ANSI-люмен подбає про оптимальний перегляд навіть посеред сонячного дня. Вбудовані 40-ватні 4.2-канальні динаміки довершать ефект занурення, створивши захопливе тривимірне звучання, гідне кінематографічної картинки.



4K-проєктор The Premiere​ / Фото Samsung

Що ще краще – The Premiere володіє функціоналом Smart TV, гарантуючи повний досвід розумного телебачення із доступом до Netflix, YouTube та багатьох українських додатків. Тож, коли захочеться подивитися довгоочікувану кіноновинку чи останнє відео улюбленого блогера, проєктор навіть не знадобиться під’єднувати до телевізора. The Premiere також без проблем продублює контент із вашого смартфона через функції AirPlay 2 та Tap View.

"Подарунок – це дуже особиста річ, що виражає ваше особливе ставлення до людини. І компанія Samsung Electronics пропонує безліч пристроїв, з яких ви зможете вибрати саме той, що найкраще свідчитиме про вашу турботу. Даруючи інноваційний телевізор Samsung, ви, безсумнівно, не тільки вразите своїх рідних і близьких, а й забезпечите їм приємні враження від користування на довгі роки", – прокоментувала Катерина Фесюк, керівниця відділу маркетингових комунікацій компанії "Samsung Electronics Україна".