Вибираємо ігровий ноутбук: на що важливо звернути увагу

Уявляючи геймера наша уява, швидше за все, малює темну кімнату, людину у великих навушниках, мишку, що яскраво світиться, а поруч ноутбук. Він і головний соратник, і бойова зброя, і незамінний помічник у навчанні чи роботі. Щоб використання пристрою виправдало очікування та принесло максимум задоволення, потрібно уважно ставитись до вибору ноутбука.

Виробники недаремно поділяють лінійки пристроїв для різних завдань: бізнес-ноутбуки, домашні пристрої, ігрові та продуктивні. Кожен ноутбук створений для певного сценарію використання та вирішує окремі завдання споживача.

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На що звернути увагу при виборі ігрового ноутбука і кому стане у пригоді пристрій для ігор розповідає Євген Чемерис, тренінг-менеджер компанії Lenovo спеціально для 24 каналу.

Ігрові ноутбуки: у чому відмінність

Перше, що варто сказати – ігрові ноутбуки підходять не лише геймерам – вони створені для користувачів, які працюють із вимогливими програмами чи графікою. Геймери-початківці, що грають на невідповідних пристроях, змушені миритися з тротлінгом процесора (механізм захисту процесора від перегрівання шляхом зниження продуктивності) і тирингом екрану (відставанням картинки і затримкою реакції в грі).

Щоб з подібними неприємностями геймер зустрічався тільки в коментарях до стріму – сучасні ігрові пристрої "ховають у собі" потужні процесори та відеокарти, достатній запас оперативної пам'яті та оптимізовану систему охолодження.

Продуктивний процесор, потужна відеокарта

Процесор та відеокарта – перше, на що звертають увагу при виборі високопродуктивного ноутбука.

Для будь-якого геймера це два найважливіші компоненти в ноутбуці. Процесор забезпечує продуктивність у будь-яких завданнях, а відеокарта обробляє графіку в іграх та програмах.

Тут ми переходимо до найголовнішого: на ноутбуці з якими характеристиками краще зупинитись?

Вдалим вибором буде 8-ядерний процесор із частотою 2,9 - 4,2 ГГц і дискретна відеокарта не початкового рівня.

Частота процесора також дуже важлива для роботи – вона відповідає за кількість операцій, які процесор може виконувати за секунду. Висока частота забезпечує швидкий відгук ноутбука на команди.

Варто пам'ятати і про обсяг оперативної пам'яті – для роботи з "важкою" комп'ютерною графікою знадобиться 16 ГБ і більше.

У недалекому минулому, а саме 5-7 років тому, продуктивні процесори встановлювали лише у товсті корпуси ноутбуків, а якщо місця було недостатньо – підключали додаткові зовнішні системи. При цьому тривале використання пристрою призводило до нагрівання, перебоїв у роботі та зайвих нервів гравця. Крім того, реальність у якій ми зараз живемо, вимагає портативних рішень, а важкий ноутбук актуальний лише якщо користувачеві він потрібен виключно у межах своєї квартири.

Інженери інноваційних компаній, таких як Lenovo, пропрацювали до деталей корпуси ігрових пристроїв разом з ігровою спільнотою. Зараз навіть у тонкі корпуси ноутбуків завтовшки 23.5 мм поміщаються продуктивні відеокарти та процесори разом із технологічними системами охолодження.

Автономність у потужному залізі

Високопродуктивні ноутбуки хороші не тільки для ігор – вони підходять і представникам творчих професій.

Фахівці креативної сфери найчастіше працюють у гібридному форматі: часті переміщення потребують високої автономності. Дизайнеру, який використовує ресурсозатратні та вимогливі графічні програми, необхідно близько 8 годин роботи без підзарядки – повноцінний робочий день. Тоді в кафе не доведеться вибирати між гарним місцем біля вікна, але без розетки чи віддаленого темного кута, але із підключенням до мережі.

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Автономність – важлива характеристика ноутбука / Фото Lenovo

Завдання ігрового ноутбука – залишатися холодним

Система охолодження потрібна для того, щоб ноутбук не перегрівався під час ігор або роботи. Занадто висока температура заліза – згубна для багатьох компонентів ноутбука, зокрема відеоадаптера, процесора та чіпсета ноутбука. Саме через це виникає тротлінг та падає FPS.

Тому одне з найскладніших та найважливіших завдань для інженерів ігрових пристроїв – постійно вдосконалювати систему охолодження. Може здатися, що достатньо збільшити діаметр кулера, але ні, оскільки він має свої обмеження. До того ж недороблена система може бути дуже галасливою і заважати під час ігор або роботи.

Аналіз потреб і проблем геймерів допоміг сформулювати чіткий запит – необхідно створити систему охолодження нового покоління, яка ефективно охолоджуватиме пристрій під час напруженої роботи.

Ми в Lenovo комплексно змінили підхід до систем охолодження в 2020 році. Нова система справляється з двома викликами: краще охолоджує ще більш продуктивні процесори і поміщається ще компактніші рішення.

Яскравість і роздільна здатність екрану для кращих вражень

Гра, яка "літає", безумовно принесе задоволення геймеру, але якщо при цьому зображення нечітке на маленькому екрані або з тихим звуком – враження будуть не повними. Якісна картинка викликає емоції та створює ефект повного занурення.

Базовий дисплей повинен підтримувати роздільну здатність FullHD та відтворювати контрастне зображення. Важливим є і охоплення колірного простору sRGB – я рекомендував би вибирати пристрої зі 100% охоплення, щоб грати на хороших налаштуваннях і бачити насичені кольори.

Для ігор та роботи важлива частота оновлення зображення на екрані: висока частота – запорука плавної картинки. Саме це дозволяє точніше бачити об'єкти у русі, уникнути розривів зображення та "гоустингу" картинки. Для змагальних ігор це може стати вирішальним моментом у поєдинку із суперником. І не варто забувати про час відгуку – під час гри важлива кожна секунда. Найкраща пропозиція – це швидкість оновлення до 240 Гц і час відгуку 3 мс.

Ми всі зараз проводимо дуже багато часу за екранами моніторів, а особливо це стосується геймерів та креативників, наприклад дизайнери або творці відео. Процес створення візуального контенту або гри передбачає, що людина не відводить погляду від монітора і довго тримає очі в напрузі. Монітори ПК, екрани мобільних телефонів та інші дисплеї є джерелом синього світла, яке негативно впливає на очі.

Зараз на ринку є сертифіковані пристрої, які гарантують користувачам менший вплив синього випромінювання екрану та захищають зір за допомогою технології Eyesafe. Багато пристроїв Lenovo підтримують цю технологію.

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На завершення

Раніше казали "скажи мені хто твій друг – я скажу хто ти", а зараз і з друзями знайомити необов'язково. Багато чого про людину скаже його ноутбук, адже зовнішній вигляд, габарити та "залізо" людина вибирає виходячи зі своїх потреб. Неважливо геймер або креативник, Dota або CS:GO, на мідлі або в топ лайн – ноутбук повинен бути готовий до будь-яких завдань та несподіваних поворотів гри. А розібравшись що "під капотом" пристрою, користувач точно розуміти чого варто чекати від залізного соратника.