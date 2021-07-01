Viber додає фільтри зі Snapchat: функціональність месенджера розшириться

Компанія Rakuten Viber додає лінзи з доповненою реальністю (AR) у Viber завдяки партнерству зі Snap Inc. За допомогою інструментів Snap, серед яких Camera Kit, Creative Kit та Bitmoji, у Viber з'являться AR-лінзи, які можна буде поширювати також і у Snapchat. У Viber також додадуть аватари Bitmoji, які можна буде кастомізувати.

Завдяки нововведенню користувачі Viber зможуть використовувати відеоповідомлення та фотографії з підтримкою AR (доповненої реальності). Оновлення включає 30 нових фільтрів Viber, ще 300 нових лінз (масок та фільтрів) планують додати до кінця року.

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Ексклюзивні фільтри у Viber

Компанії також матимуть можливість створювати власні ексклюзивні лінзи на Viber. Власні лінзи вже створили:

Всесвітній фонд дикої природи;

ФК Барселона;

та Всесвітня організація охорони здоров’я.

Лінзи Viber – це доповнення до існуючих колекцій наклейок програми.

Користувачі також отримають нові інструменти від Snap:

Camera Kit;

Bitmoji;

та Creative Kit.

Серед нових функцій Viber:

Миттєва доповнена реальність : накладайте зображення на навколишнє середовище та використовуйте AR просто за допомогою ваших пальців.

: накладайте зображення на навколишнє середовище та використовуйте AR просто за допомогою ваших пальців. Фільтри, що привертають увагу : зробіть свої фото й відео креативними та додайте іскри до розмов із друзями.

: зробіть свої фото й відео креативними та додайте іскри до розмов із друзями. Експресивні маски : обирайте з різноманіття масок, які точно повторюють рухи обличчя.

: обирайте з різноманіття масок, які точно повторюють рухи обличчя. Функції бьютіфікації : змінюйте свої образи за допомогою реалістичних елементів: помади, рум'ян та різноманітних кольорів волосся.

: змінюйте свої образи за допомогою реалістичних елементів: помади, рум'ян та різноманітних кольорів волосся. Індивідуальні Bitmoji: інтегруйте ваші персоналізовані персонажі Bitmoji у фотографії та відео.

Генеральний директор Rakuten Viber Джамел Агауа зазначив, що завдяки цьому партнерству компанія прагне допомогти творчим проявам людей за допомогою AR.

Ми сподіваємось надихнути людей підтримувати зв’язок зі своїми друзями та членами сім’ї у новий цікавий спосіб. Адже Viber – це більше, ніж програма для обміну повідомленнями. Наша платформа пов’язує людей, тут вони можуть створювати розважальний, захоплюючий та корисний контент, щоб поділитися зі своїм оточенням,

– заявив Агауа.

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Коли з'являться нові фільтри та функції

Нова версія додатку для iOS а також бета-версія Android англійською мовою з цими новими функціями буде доступна з 30 червня в таких країнах: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Данія, Англія, Фінляндія, Франція, Німеччина , Гренландія, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальдіви, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та США. Найближчими місяцями функція з'явиться і в Україні.