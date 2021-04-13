У популярному месенджері Viber з'явилася нова важлива функція, що має убезпечити користувачів від дзвінків шахраїв. Це функція "Блокування невідомих абонентів".

Якщо активувати цю функцію, то користувач не буде отримувати сповіщення про дзвінки від невідомих контактів. Нова функція вже доступна для українців.

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Як увімкнути функцію

Щоб активувати послугу "Блокування невідомих абонентів", користувачеві потрібно:

Відкрити розділ "Додатково" всередині Viber;

Вибрати "Параметри" та обрати пункт "Виклики і повідомлення";

Увімкнути тумблер напроти пункту "Блокування невідомих абонентів".

Це все. Далі користувач не буде отримувати вхідні відео чи аудіодзвінки від невідомих контактів.

Інформацію про такі дзвінки можна буде знайти лише у списку чатів як "Пропущений дзвінок", а також у розділі "Недавні дзвінки".

Додамо, раніше Viber створив розділ "Запити на повідомлення". Таким чином запрошення від незнайомих до спільнот та групових чатів потрапляють в окрему теку всередині додатка.

Функція є одним із інструментів протидії поширенню спаму та небажаної інформації.