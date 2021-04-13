Якщо активувати цю функцію, то користувач не буде отримувати сповіщення про дзвінки від невідомих контактів. Нова функція вже доступна для українців.

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Як увімкнути функцію

Щоб активувати послугу "Блокування невідомих абонентів", користувачеві потрібно:

Відкрити розділ "Додатково" всередині Viber;

Вибрати "Параметри" та обрати пункт "Виклики і повідомлення";

Увімкнути тумблер напроти пункту "Блокування невідомих абонентів".

Це все. Далі користувач не буде отримувати вхідні відео чи аудіодзвінки від невідомих контактів.

Інформацію про такі дзвінки можна буде знайти лише у списку чатів як "Пропущений дзвінок", а також у розділі "Недавні дзвінки".

Додамо, раніше Viber створив розділ "Запити на повідомлення". Таким чином запрошення від незнайомих до спільнот та групових чатів потрапляють в окрему теку всередині додатка.

Функція є одним із інструментів протидії поширенню спаму та небажаної інформації.