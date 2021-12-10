Viber запустила нові корисні функції для бізнесу: що нового отримав месенджер у 2021 році
Джерело:24 канал
У месенджері Viber з'явилися нові функції: тепер бренди матимуть можливість надсилати бізнес-повідомлення з відео, а користувачі месенджера зможуть копіювати коди, посилання та контактну інформацію одним кліком. Нові опції покликані покращити комунікацію між брендами та користувачами у бізнес-повідомленнях Viber.
Завдяки оновленню бренди зможуть надсилати відео користувачам зі свого бізнес-аккаунту Viber. Функція працюватиме для відео у форматах 3gp, m4v, mov та mp4 з максимальним розміром файлу до 200 МБ. Користувачі Viber зможуть відповісти на відео та закріпити його в діалозі з брендом, як і будь-яке інше бізнес-повідомлення.
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Як працюють нові функції Viber
Повідомлення від брендів для користувачів Viber можуть бути кількох типів:
- лише відео
- відео та текст
- відео, текст та CTA-кнопка
Нова опція дозволить брендам ділитися ще цікавішим, креативним та корисним контентом зі своїми клієнтами. Використовуючи відео, бренди зможуть показати нові продукти, розповісти про їхні особливості, надіслати інструкції з використання та багато іншого. Опція стане доступною вже до Нового року.
Крім того, користувачі Viber зможуть:
- копіювати коди перевірок;
- номери телефонів;
- адреси електронних пошт;
- і посилання в бізнес-повідомленнях.
Це ще більше спростить взаємодію клієнтів із брендами. Функція працює для номерів, що складаються з чотирьох чи більше цифр.
При тривалому натисканні номер скопіюється, а на екрані з'явиться повідомлення "Номер скопійовано". Оновлення особливо зручне для одноразових паролів, промокодів, ідентифікаторів відстеження доставки тощо.
При короткому натисканні на посилання, адресу електронної пошти або телефонний номер (довжиною понад 7 цифр), на який можна подзвонити й відправити повідомлення, користувач побачить меню з кількома опціями: дзвінок, повідомлення, додати до контактів тощо. Або ж клієнта спрямують на вебсайт або електронну пошту бренду. Функція вже доступна для користувачів Android, iOS та Desktop-версії програми.
Що з'явилося у Viber в 2021 році
Месенджер Viber також нагадує про ключові запуски 2021 року, що покращують комунікацію між брендами та їхніми клієнтами.
- Двосторонній обмін файлами, що дозволяє брендам надсилати важливу інформацію та різні типи файлів (гарантійні листи, рахунки, каталоги, підтвердження бронювання, сертифікати). Своєю чергою користувачі також можуть обмінюватися файлами з брендами (копії посвідчень особи, різні документи тощо).
- Користувачі можуть надсилати брендам фотографії та відео. Наприклад, клієнт, який купив новий стіл у магазині та не може його зібрати, отримає консультацію у клієнтській підтримці через Viber, надіславши відео або фото в чат з брендом.
- Viber дозволяє користувачам закріплювати важливі бізнес-повідомлення всередині чату з брендом або закріплювати листування з брендом на основному екрані чатів. Наприклад, користувач може закріпити підтвердження бронювання або результати ПЛР-тесту, щоб швидко знайти та показати їх під час подорожі.
- Користувачі можуть відповідати на конкретні повідомлення всередині діалогу з брендом, що робить розмову зручнішою і спрощує відслідковування контексту розмови.
- Якщо бренд не може відповісти відразу, у Viber доступна функція автовідповіді. Надалі бренди зможуть налаштовувати цю функцію відповідно до своїх уподобань.