Серед нових функцій: коментарі до публікацій, планування постів та приховані списки учасників каналу. У каналах блогери та бренди продовжать ділитися новинами, залучати нову аудиторію та вивчати її інтереси.

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Користувачі ж продовжуватимуть знаходити цікавий контент, зберігаючи конфіденційність. Створити власний канал може будь-який користувач Viber.

Що нового у каналах у Viber:

Коментарі: окрім запущених раніше реакцій на пости, в каналах з'явились коментарі. Тепер люди можуть обмінюватися думками та вести обговорення з іншими учасниками каналу. Коментарі вмикаються та вимикаються на розсуд адміністрації каналу.

Планування публікацій: тепер у авторів є можливість планувати майбутні пости заздалегідь. Для цього при публікації посту треба затиснути кнопку відправки і обрати потрібний час.

Прихований список учасників каналу: ця функція дозволяє користувачам зберігати конфіденційність. Список учасників каналу буде доступний лише адмінам і суперадмінам, а користувачі бачитимуть лише загальну кількість учасників. Цей крок забезпечує конфіденційність та безпеку даних у Viber.

Перетворити спільноту на канал адміністрація каналу зможе за допомогою спеціального бота. Перехід на канал працює в один бік, після переходу канал буде неможливо перетворити назад на спільноту. Усі попередні дописи залишаться доступними, а учасники спільноти стануть учасниками каналу.

Кодекс поведінки ЄС щодо протидії незаконній мові ворожнечі в інтернеті

Одночасно із запуском цих нових функцій Viber підписує Кодекс поведінки ЄС щодо протидії незаконній мові ворожнечі в інтернеті (The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online).

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Viber буде відстежувати, аналізувати та видаляти публічні ворожі висловлювання у каналах на своїй платформі. Для цього компанія співпрацюватиме з Генеральним директоратом Європейської комісії у справах юстиції та захисту прав споживачів та з мережею спеціалізованих неурядових організацій.

Якщо на каналі з’являтиметься агресивний або принизливий контент, користувачі або одна з організацій-учасників зможуть позначити пост як неприйнятний, і невдовзі команда модераторів Viber перегляне його. Viber розглядатиме такі повідомлення протягом 24 годин, передбачених Кодексом.