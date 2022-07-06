Viber знову повністю доступний на території Херсонської області

Команда Rakuten Viber повідомила про успішну підтримку роботу месенджера у Херсоні та області після його блокування самопроголошеною владою. Тепер Viber знову повністю доступний всім користувачам в Україні.

Як повідомили 24 каналу представники Rakuten Viber, команда месенджера продовжує робити все можливе для забезпечення роботи застосунку на усій території України, зокрема й там, де його намагаються блокувати.

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Чому окупанти блокують Viber

Нагадаємо, у вівторок, 5 липня, стало відомо, що месенджер Viber перестав належно працювати на території Херсонської області. Користувачі скаржилися на блокування доступу до програми зі сторони окупаційної влади. Зазначалося, що отримати доступ до Viber було можливо лише за допомогою VPN.

Наразі ж функціонування месенджера відновлено. Варто зазначити, що це не перші складнощі в роботі сервісу, з якими стикається компанія. Раніше окупанти намагалися блокувати доступ до месенджера на території Донецької та Луганської областей. Пояснюють це тим, що Viber використовують начебто "для поширення шкідливих програм, на базі яких завдаються реальні удари та розкривається розташування критичної цивільної та військової інфраструктури".

У Rakuten Viber наголошують, що будь-які спроби обмежити роботу сервісу є спрямованим обмеженням сотень тисяч українців від спілкування з родинами, від джерел правдивої інформації в каналах державних установ та українських ЗМІ, та від доступу до критичних сервісів, наприклад, банківських.

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