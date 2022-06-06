Viber прокоментував блокування месенджера на окупованих територіях Донеччини та Луганщини

З 3 червня у квазіреспубліках на Донеччині та Луганщині окупанти заявили про заборону користування Viber. Аргументували таке рішення тим, що сервіс нібито використовують з метою отримання даних та локації воєнної інфраструктури окупантів. У компанії відреагували на таку заяву.

В офіційному повідомленні Rakuten Viber щодо заяви про блокування месенджера наголосили, що вільне та безпечне спілкування є основним та життєво важливим правом людини.

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Ми дізналися про рішення влади тимчасово окупованих територій України заблокувати Viber на території Донбасу. Ми категорично проти будь-якого блокування нашого сервісу. Це рішення можна сприйняти лише як чергову спробу заборонити джерела правдивої інформації та обмежити безпечне спілкування людей у Viber,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема у коментарі також зазначили, що компанія робить все можливе, аби забезпечити роботу месенджера.

Чому на окупованих територіях заблокували Viber

Окупаційна влада Луганщини назвала блокування "відповіддю на багаторазове почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокації та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".

У так званій "ДНР" заявили, що Viber використовують начебто "для поширення шкідливих програм, на базі яких завдаються реальні удари та розкривається місцезнаходження критичної цивільної та військової інфраструктури".

Блокування соцмереж в Росії: коротко

Додамо, що на території Росії Роскомнагляд від 4 березня заблокував соцмережу Facebook. Кремль назвав Meta "екстремістською організацією".

“Мільйони звичайних росіян опинилися відрізаними від надійної інформації, від спілкування зі своїми родичами та сім'єю – у тиші, без можливості висловити свою думку”, – прокоментували заборону у Facebook.

Крім того, під блокування потрапила і інші соціальні мережі. Зокрема, Роскомнагляд офіційно вніс Instagram до реєстру заборонених сайтів у Росії.

Після визнання компанії Meta екстремістською, в Росії місцеві IT-спеціалісти кинулися майструвати свої версії інстаграму. Одна з них – Россграм. Проте виявилося, що для запуску нової соцмережі творці проєкту скористалися PHP-скриптом 2018 року PixelPhoto, який вільно продається за 69 доларів.

Цікаво, що Олександр Лукашенко також скликав нараду щодо діяльності державних ЗМІ. Він висловився про можливість блокування в країні YouTube та закордонних соцмереж.

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До слова, через соцмережі розслідувачі ідентифікують російських окупантів, щоб притягнути їх до відповідальності. Зазвичай знайти сторінки росіян у мережі не важко, зокрема їхні мами люблять хвалитися спільними фото з синочками-військовими. Цікаво і те, що в чатах з дівчатами окупанти часто підтверджують інформацію про великі втрати російської армії.