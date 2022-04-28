Viber отримає важливу функцію, яка підвищить безпеку користувачів
Вже у травні популярний в Україні месенджер Viber отримає функцію двоетапної перевірки облікових записів. Користувачі застосунку зможуть захистити свій обліковий запис додатковим PIN-кодом.
У Rakuten Viber повідомили 24 каналу, що вже скоро українці зможуть додатково захистити свої акаунти у Viber за допомогою нової функції двоетапної перевірки.
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Як це працюватиме
Для ввімкнення двоетапної перевірки користувачу необхідно створити шестизначний PIN-код та підтвердити свою електронну адресу. Після цього, щоб увійти в Viber з мобільного пристрою або комп’ютера, потрібно буде ввести свій PIN-код.
Якщо користувач втратить або забуде цей код, доступ до облікового запису можна буде відновити за допомогою підтвердження через електронну пошту. Деактивація акаунту Viber на комп’ютері теж вимагатиме введення PIN-коду.
У Viber з'явиться додаткова двофакторна аутентифікація / Фото Viber
Для чого це потрібно
Нова функція Viber допоможе додатково убезпечити свій акаунт та захистити доступ до особистої інформації. Крім того, у Viber повідомили, що команда працює над додаванням біометричної аутентифікації та планує запровадити її у майбутньому. Це означає, що захистити свій обліковий запис у месенджері можна буде за допомогою відбитка пальця або сканування обличчя користувача.
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Важливі правила безпеки
Також команда Viber нагадала про кілька важливих для безпеки правил, які допоможуть захистити обліковий запис та зберегти приватність:
- Захистіть свій пристрій та мобільні програми паролями. В ідеалі паролі мають бути різними для кожної програми.
- Налаштуйте двоетапну перевірку облікових записів.
- Ніколи не залишайте смартфон без нагляду.
- Уникайте незахищених мереж Wi-Fi, щоби зловмисники не перехопили ваші дані.
- Налаштуйте конфіденційність у телефоні та програмах. Оберіть у Viber, чи ділитися з іншими статусом "в мережі", вашою фотографією, датою народження.