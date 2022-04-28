У Rakuten Viber повідомили 24 каналу, що вже скоро українці зможуть додатково захистити свої акаунти у Viber за допомогою нової функції двоетапної перевірки.

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Як це працюватиме

Для ввімкнення двоетапної перевірки користувачу необхідно створити шестизначний PIN-код та підтвердити свою електронну адресу. Після цього, щоб увійти в Viber з мобільного пристрою або комп’ютера, потрібно буде ввести свій PIN-код.

Якщо користувач втратить або забуде цей код, доступ до облікового запису можна буде відновити за допомогою підтвердження через електронну пошту. Деактивація акаунту Viber на комп’ютері теж вимагатиме введення PIN-коду.



У Viber з'явиться додаткова двофакторна аутентифікація / Фото Viber

Для чого це потрібно

Нова функція Viber допоможе додатково убезпечити свій акаунт та захистити доступ до особистої інформації. Крім того, у Viber повідомили, що команда працює над додаванням біометричної аутентифікації та планує запровадити її у майбутньому. Це означає, що захистити свій обліковий запис у месенджері можна буде за допомогою відбитка пальця або сканування обличчя користувача.

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Важливі правила безпеки

Також команда Viber нагадала про кілька важливих для безпеки правил, які допоможуть захистити обліковий запис та зберегти приватність: