Компанія вперше продемонструвала прототип, розроблений підрозділом Reality Labs. Очікується, що поряд із гарнітурами рукавички стануть невіддільною частиною віртуальної взаємодії.

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Рукавичка має численні надувні елементи – так звані "пневмоприводи" або "актуатори". Вони розташовані по поверхні долоні та на пальцях рукавички. Прототип здатний не лише передавати торкання, але й може слугувати VR-контролером за допомогою спеціальних маркерів, які дають змогу VR-системам відстежити рух пальців.

Спеціальна система аналізує оточення та змінює тиск в окремих надувних камерах, створюючи відчуття дотику з різними частинами долоні. Наприклад, торкнувшись віртуального об'єкта кінчиками пальців, можна відчути зворотний зв'язок у подушечках. Якщо взяти в руку віртуальний об'єкт, актуатори стануть жорсткішими, забезпечуючи відчуття "опору" поверхні. У сукупності з візуальними та аудіоефектами система забезпечує правдивий досвід взаємодії з віртуальними предметами.



Рукавичка від Meta для VR / Фото Meta

Цікавий факт. Відомо, що компанія працює над технологією майже з моменту придбання Oculus VR у 2014 році, а перший прототип із єдиним актуатором у пальці з'явився у 2015 році.

За словами глави Reality Labs Майкла Абраша, навіть на ранніх етапах розробки відчуття були надзвичайно реалістичними – наприклад, створювалося повне відчуття торкання кераміки з урахуванням вібрації та звукового супроводу. Технологія не є унікальною – з подібними рішеннями експериментує багато компаній, причому деякі додають і термоелементи, які в Reality Labs не в пріоритеті.

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Коли рукавичку можна буде спробувати

До масового виробництва моделей ще дуже далеко. Розробники мають намір збільшити кількість пневмоприводів із десятків до сотень або навіть тисяч протягом кількох років. Зараз технологія дозволяє відчути лише контури об'єктів, неможливо оцінити якість текстур – доводиться "малювати" їх уявою за допомогою зображень та звуків.



Рукавичку продовжують вдосконалювати / Фото Meta

На жаль, деякі проблеми неможливо вирішити на сучасному технологічному рівні. Відчуття від рукавички можуть бути як завгодно реалістичними, але ніщо не завадить їй пройти крізь віртуальний стіл або віртуальну стіну. У результаті метаверс перетворюється на подобу желе без твердих предметів.