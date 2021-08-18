Ветеран SpaceX та Blue Origin очолила новий бізнес-напрямок Firefly Aerospace Макса Полякова

Компанія Firefly Aerospace українця Макса Полякова, оголосила про приєднання Лорен Лайонс до команди на посаді головного операційного директора (COO). Це призначення стало наступним кроком після того, як Firefly оголосила про плани розширити бізнес та стати головним постачальником ракетних двигунів та компонентів для космічної індустрії.

За словами генерального директора Firefly Тома Марк’юзіка, компанія має за мету стати головним постачальником ракетних двигунів та компонентів. Про це 24 каналу повідомили у Firefly Aerospace.

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Унікальність позиції компанії полягає у тому, що, на відміну від інших виробництв, які зосереджені на одному (наприклад, ракетні двигуни) або вузькому діапазоні компонентів (наприклад, клапани), Firefly запропонує клієнтам широкий спектр послуг.

Що відомо про Лорен Лайонс

Нова операційна директорка Firefly приєдналася до компанії після роботи у Blue Origin Джеффа Безоса, де вона була провідним системним інженером, а до цього декілька років працювала у SpaceX на керівних посадах проєктів Dragon, Falcon 9 та Starlink, відповідаючи за інженерні рішення, безпеку та забезпечення місій, розвиток бізнесу та управління місіями.

Firefly вступає у вирішальну та захоплюючу фазу свого розвитку. Я в захваті та готова взяти на себе завдання масштабувати інфраструктуру компанії, підвищити рівень виробництва та забезпечити виняткове обслуговування наших клієнтів,

– сказала Лорен Лайонс.

Том Марк’юзік зазначив, що на додаток до свого потужного інженерного досвіду, управління проєктами та забезпечення місії, Лайонс є чудовим дипломатом.

"Її здатність вибудовувати продуктивні відносини з усім спектром співробітників, партнерів та клієнтів ідеально поєднується з баченням Firefly "Зробити космос доступним для всіх", – додам гендиректор Firefly.

Чим займеться Лорен Лайонс на новому посту в Firefly Aerospace

Оскільки Firefly очікує на свій перший запуск ракети Alpha та створює місячний посадковий апарат Blue Ghost, пріоритети Лорен Лайонс будуть зосереджені на переході Firefly із середовища досліджень та розробок у виробниче середовище. Це потрібно для того, щоб забезпечити клієнтам високу якість та надійність замовлень за узгодженим графіком, при цьому зберегти спроможність впроваджувати інновації та швидко реагувати на зміни ринку.

Що відомо про Firefly Aerospace? Це приватна аерокосмічна компанія, яка надає космічні транспортні послуги – від низької навколоземної орбіти і до Місяця – створюючи надійний, недорогий і швидкий доступ в космос. Firefly пропонує запуск, переміщення в космосі і посадку на поверхню Місяця за допомогою своїх платформ Alpha, Beta, SUV і Blue Ghost.

Варто зазначити, що такі зміни в індустрії звична справа. Фахівці часто переходять з однієї компанії в іншу після закічнення певних проєктів, або контракту. Так нещодавно Blue Origine покинув головний інженер місячної посадкової системи. Він приєднався до компанії Маска SpaceX.