Кошмар наяву: месенджер Signal розсилав випадкові зображення з галереї користувачів

Захищений месенджер Signal зіткнувся з серйозним багом. Додаток для Android версії 5.17.3 відправляв контактам випадкові зображення з галереї.

Проблему помітили ще у грудні 2020 року. Про неї написав Роб Конноллі. Однак через те, що її було вкрай важко відтворити, розробникам знадобилося понад пів року, щоб виправити баг.

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Як проявлялась помилка

При відправці зображення одному з контактів, той іноді отримував не тільки вибране зображення, але і кілька випадкових, які відправник відсилати не збирався. Роб Конноллі проілюстрував свої заяви скриншотами.

Samsung A30 (на стороні відправника) та Motorola Moto G7 Power (на стороні отримувача), на яких зафіксували помилку / Фото Роб Конноллі / Github

Користувач відправив співрозмовнику один мем, а той отримав відразу кілька зображень. Інші користувачі незабаром підтвердили його слова.

Розробники Signal негайно попросили надати логи користування, щоб виправити проблему, але на створення патча пішло пів року, що викликало невдоволення користувачів додатка.

Це божевілля. Така помилка повинна була бути пріоритетом номер один для Signal, але все, що вони робили, це запитували логи і вносили поліпшення, які навіть близько не так важливі, як це виправлення. Якщо чесно, ця помилка повинна вбити Signal,

– писав Користувач InfiniteLight.

Розробник Signal Грейсон Парреллі відповів на критику. Він розповів про технічні деталі бага, а також про те, що помилку було не так просто виявити. Річ і тім, що компанія немає ніяких засобів для віддаленого збору даних, оскільки позиціонує свій месенджер як захищений. Тому розробникам належало спочатку зібрати відповідні логи.

Як тільки ми "взяли слід", ця [помилка] стала основним напрямком нашої роботи, і ми змогли виправити її дуже швидко,

– розповів Грейсон Парреллі.