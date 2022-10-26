Нова технологія чипів здатна пропустити через себе весь земний інтернет за одну секунду

26 жовтня 2022 , 12:31
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Джерело:

DTU

Дослідники з Данського технічного університету встановили новий рекорд швидкості передавання даних. Цікаво, що для цього вони використали всього один оптичний чип.

Ученим вдалося досягти показника швидкості в 1,84 петабіт за секунду. Це майже вдвічі більше за розрахункову пропускну здатність усього земного інтернету (1 петабіт за секунду). Таким чином у теорії всю інформацію в інтернеті можна передати через цей чип менш ніж за секунду.

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Що відомо

Технологія оптичного чипа з частотною гребінкою не є новою. Ба більше, це не перший рекорд, який вона показує. Інженери з 2020 року встановлюють за її допомогою одне досягнення у швидкості передачі даних за іншим. Математична модель показує, що граничний трафік може одного разу сягнути 100 петабіт за секунду – це неймовірний показник.

Принцип дії чипа заснований на подачі променя інфрачервоного лазера на частотну гребінку – пристрій, який розділяє базовий промінь на безліч окремих хвиль. Кожну з них за допомогою поляризації, модуляцій амплітуди та фази перетворюють на кодований сигнал для передачі даних. Потім їх знову об'єднують в один промінь і передають оптоволокном, а на приймачі відбувається зворотний процес декодування.

Остання версія чипа створює 233 окремі хвилі, але їх кількість може бути багаторазово збільшена в міру розвитку нанотехнологій. Також можна створювати просторові копії базової гребінки, щоб "розпаралелювати" сигнал, передаючи в рази більше даних по одному каналу. Саме можливість масштабувати систему чи не до нескінченності є її головною перевагою порівняно з наявними аналогами.

На жаль, поки що нічого не відомо про комерційне впровадження цієї технології, однак ясно, що вплив, який вона спричинить на технології, економіку та взагалі світ повинен бути колосальним.

Автор: Олександр Гайдамашко