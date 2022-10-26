Ученим вдалося досягти показника швидкості в 1,84 петабіт за секунду. Це майже вдвічі більше за розрахункову пропускну здатність усього земного інтернету (1 петабіт за секунду). Таким чином у теорії всю інформацію в інтернеті можна передати через цей чип менш ніж за секунду.

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Що відомо

Технологія оптичного чипа з частотною гребінкою не є новою. Ба більше, це не перший рекорд, який вона показує. Інженери з 2020 року встановлюють за її допомогою одне досягнення у швидкості передачі даних за іншим. Математична модель показує, що граничний трафік може одного разу сягнути 100 петабіт за секунду – це неймовірний показник.

Принцип дії чипа заснований на подачі променя інфрачервоного лазера на частотну гребінку – пристрій, який розділяє базовий промінь на безліч окремих хвиль. Кожну з них за допомогою поляризації, модуляцій амплітуди та фази перетворюють на кодований сигнал для передачі даних. Потім їх знову об'єднують в один промінь і передають оптоволокном, а на приймачі відбувається зворотний процес декодування.

Остання версія чипа створює 233 окремі хвилі, але їх кількість може бути багаторазово збільшена в міру розвитку нанотехнологій. Також можна створювати просторові копії базової гребінки, щоб "розпаралелювати" сигнал, передаючи в рази більше даних по одному каналу. Саме можливість масштабувати систему чи не до нескінченності є її головною перевагою порівняно з наявними аналогами.

На жаль, поки що нічого не відомо про комерційне впровадження цієї технології, однак ясно, що вплив, який вона спричинить на технології, економіку та взагалі світ повинен бути колосальним.