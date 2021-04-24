Марсіанський вертоліт Ingenuity отримав позивний Міжнародної організація цивільної авіації

Вертоліт Ingenuity ("Винахідливість") 19 квітня здійснив історичний політ на поверхні Марса. Перший політ в атмосфері іншої планети ознаменував новий етап в освоєнні космосу. Цю подія відзначила й Міжнародна організація цивільної авіації(ICAO), присвоївши апарату та злітному майданчику в кратері Єзеро офіційні позивний та код, необхідні для роботи авіадиспетчерської служби.
Навіщо марсіанському вертольоту присвоїли код цивільної авіації
Таке рішення є виключно номінальним та прийнятим, як символічний жест, щоб відзначити важливість та історичність досягнення людства. Практичного сенсу у призначенні позивного для апарата Ingenuity та коду для майданчика немає, у всякому разі на сьогодні.
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- Позивний та код
Марсіанський вертоліт NASA отримав позивний INGENUITY, а рівнина Братів Райт, звідки він злетів, код JZRO. Власний авіадиспетчерський код також отримав історичний перший політ на іншій планеті – IGY.
З розшифровки кодів випливає, що апарат Ingenuity використовується урядовим агентством або бере участь у міжнародній операції. Код аеродрому JZRO необхідний для планування польотів авіадиспетчерською службою (найближчим часом його використання за призначенням очікувати не слід).
Апарат Ingenuity в польоті знятий ровером Perseverance / Фото NASA
Цікава інформація про політ Ingenuity на Марсі
- На гелікоптері закріплена частина літака братів Райт, які перші здійснили політ на Землі (частина обшивки крила, величиною зі стандартну поштову марку, була захована всередині Ingenuity).
- Станом на сьогодні Ingenuity здійснив історичний перший та дещо складніший другий польоти на поверхні Марсу.
- Дрон заряджається від єдиної сонячної панелі та розрахований на 90 секунд польоту.
- Ingenuity дозволить проводити розвідку місцевості та досліджувати недоступні для марсохода ділянки поверхні Марсу.
- Швидкість обертання лопатей – близько 80 оборотів на секунду.
- На марсоході Perseverance встановлена спеціальна станція, розрахована на прийом даних від гелікоптера.