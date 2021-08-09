Місце для майбутніх досліджень Ingenuity розвідав під час свого одинадцятого польоту в марсіанській атмосфері. Вертоліт пролетів 380 метрів за 130 секунд. Ingenuity здійснив аерофотозйомку місцевості для ровера, який в подальшому буде працювати на ній.

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Від тесту до справді корисних місій

Ingenuity працює на Марсі вже кілька місяців, за цей час вертоліт встиг зробити одинадцять польотів і отримати величезну кількість кольорових і чорно-білих знімків Марса. Зараз дрон працює в рамках розширеної наукової програми, яка завершиться в кінці серпня, і займається фоторозвідкою цікавих для вчених місць, куди марсоходу Perseverance довго або важко добиратися.



Одинадцятий за рахунком політ дрон зробив 4 серпня 2021 року. Вертоліт спочатку злетів на 12 метрів вгору, а потім пролетів 380 метрів зі швидкістю п'ять метрів в секунду. Весь політ тривав 130,9 секунди. Його метою було отримання кольорових аерофотознімків місцевості для ровера, який в подальшому буде досліджувати її.



Маршрут 11 польоту вертольоту Ingenuity / Фото NASA

Також команда Perseverance опублікувала кольорові знімки цікавою системи гребенів "Підняті хребти", яку дрон досліджував у ході десятого польоту. Вони складаються з трьох окремих структур, які сходяться в центральній точці. На Землі такі тріщини в пустельному середовищі можуть вказувати на наявність рідкої води в минулому.

Стереоснімок системи гребенів "Підняті хребти", зроблений в ході 10-го польоту дрона / Фото NASA

До речі, про те, як пройшов історичний перший політ на іншій планеті ми детально описали у нашому матеріалі.

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