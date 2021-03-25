Невеликий вертоліт Ingenuity масою 1,8 кг скинув кожух, який прикривав мінідрон під час епічного приземлення марсохода Perseverance 18 лютого у кратері Єзеро. NASA зараз готується до першого в історії запуску вертольота в умовах марсіанської атмосфери і вже обрало місце льотної зони.

Скидання кожуха – це важливий етап у підготовці першого тестового польоту Ingenuity, який може відбутися вже у перший тиждень квітня. Завдання вертольота – продемонструвати можливість використання подібних апаратів під час майбутніх місій для дослідження важкодоступних місць на інші космічні об'єкти.

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Щит відкинутий, і ось наш перший погляд на вертоліт. Він розміщений боком, складений і зафіксований на місці, так що потрібно зробити кілька зворотних орігамі перед його встановленням,

– написали представники NASA у твітері Perseverance.

Спершу марсохід відправиться в намічену для польотів зону, яка розташована на відстані доби мандрівки для марсохода.



Скинутий кожух та закріплений до корпусу марсохода гвинтокрил / Фото NASA

Зазначимо, що жоден гвинтовий апарат ніколи не літав за межами Землі. NASA сподівається, що Ingenuity допоможе змінити такий стан справ: успішні польоти вертольота можуть відкрити Марс для великих повітряних досліджень у майбутньому.

Місце випробувального польоту

Марсіанська поверхня під льотною зоною повинна бути плоскою і не містити великих каменів, які можуть створювати потенційну небезпеку для вертольота. Водночас на цій поверхні повинні знаходитися об'єкти й відмінні риси, за допомогою яких апарат зможе орієнтуватися за допомогою навігаційної камери вертольота під час польоту.

Таке ідеальне місце, що підходить під всі ці критерії, інженери виявили безпосередньо поряд з місцем висадки марсохода Perseverance.



Зона польоту вертольота Ingenuity /

Від місця льотної зони марсохід перебуває на відстані 60 метрів. Після того, як марсохід добереться до місця польоту – він висадить на поверхню вертоліт, а сам протягом 25 годин буде рухатися у місце під назвою "Оглядовий майданчик Ван Зіла", розташований приблизно у сотні метрів від льотної зони вертольота.

Це місце було названо на честь старшого вченого Лабораторії реактивного руху NASA Джейкоба Ван Зіла, який помер минулого року. Ван Зіл керував безліччю дослідницьких космічних місій NASA і в тому числі відповідав за розробку марсіанського вертольота.

Як пройде політ Ingenuity

У рамках першого запуску Ingenuity повинен буде піднятися на висоту трьох метрів, зависнути над поверхнею протягом 30 секунд, зробити оберт навколо своєї осі на місці, а потім приземлитися. Увесь процес буде проходити в автоматичному режимі, відповідно до команд, які інженери NASA відправлять на бортовий комп'ютер вертольота за день до його дебютного польоту. Камера роздільною здатністю 0,5-мегапікселів, що закріплена на "череві" Ingenuity, у ході всього процесу буде робити по 30 фотографій в секунду.

На вертольоті також встановлена якісніша 13-мегапіксельна камера, спрямована у бік горизонту. Вона буде проводити зйомку оточення, коли вертоліт підніметься у повітря. Водночас оснащений декількома камерами марсохід Perseverance буде вести зйомку польоту марсіанського вертольота з поверхні Червоної планети. Потім усі фотографії будуть відправлені на Землю.

Деморолик польоту Ingenuity: дивіться відео