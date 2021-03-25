Марсіанський вертоліт Ingenuity скинув кожух, а у NASA обрали місце для тестового польоту
Невеликий вертоліт Ingenuity масою 1,8 кг скинув кожух, який прикривав мінідрон під час епічного приземлення марсохода Perseverance 18 лютого у кратері Єзеро. NASA зараз готується до першого в історії запуску вертольота в умовах марсіанської атмосфери і вже обрало місце льотної зони.
Джерело:24 канал
Скидання кожуха – це важливий етап у підготовці першого тестового польоту Ingenuity, який може відбутися вже у перший тиждень квітня. Завдання вертольота – продемонструвати можливість використання подібних апаратів під час майбутніх місій для дослідження важкодоступних місць на інші космічні об'єкти.
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Щит відкинутий, і ось наш перший погляд на вертоліт. Він розміщений боком, складений і зафіксований на місці, так що потрібно зробити кілька зворотних орігамі перед його встановленням,
– написали представники NASA у твітері Perseverance.
Спершу марсохід відправиться в намічену для польотів зону, яка розташована на відстані доби мандрівки для марсохода.
Скинутий кожух та закріплений до корпусу марсохода гвинтокрил / Фото NASA
Зазначимо, що жоден гвинтовий апарат ніколи не літав за межами Землі. NASA сподівається, що Ingenuity допоможе змінити такий стан справ: успішні польоти вертольота можуть відкрити Марс для великих повітряних досліджень у майбутньому.
Місце випробувального польоту
Марсіанська поверхня під льотною зоною повинна бути плоскою і не містити великих каменів, які можуть створювати потенційну небезпеку для вертольота. Водночас на цій поверхні повинні знаходитися об'єкти й відмінні риси, за допомогою яких апарат зможе орієнтуватися за допомогою навігаційної камери вертольота під час польоту.
Таке ідеальне місце, що підходить під всі ці критерії, інженери виявили безпосередньо поряд з місцем висадки марсохода Perseverance.
Зона польоту вертольота Ingenuity /
Від місця льотної зони марсохід перебуває на відстані 60 метрів. Після того, як марсохід добереться до місця польоту – він висадить на поверхню вертоліт, а сам протягом 25 годин буде рухатися у місце під назвою "Оглядовий майданчик Ван Зіла", розташований приблизно у сотні метрів від льотної зони вертольота.
Як пройде політ Ingenuity
У рамках першого запуску Ingenuity повинен буде піднятися на висоту трьох метрів, зависнути над поверхнею протягом 30 секунд, зробити оберт навколо своєї осі на місці, а потім приземлитися. Увесь процес буде проходити в автоматичному режимі, відповідно до команд, які інженери NASA відправлять на бортовий комп'ютер вертольота за день до його дебютного польоту. Камера роздільною здатністю 0,5-мегапікселів, що закріплена на "череві" Ingenuity, у ході всього процесу буде робити по 30 фотографій в секунду.
На вертольоті також встановлена якісніша 13-мегапіксельна камера, спрямована у бік горизонту. Вона буде проводити зйомку оточення, коли вертоліт підніметься у повітря. Водночас оснащений декількома камерами марсохід Perseverance буде вести зйомку польоту марсіанського вертольота з поверхні Червоної планети. Потім усі фотографії будуть відправлені на Землю.
Деморолик польоту Ingenuity: дивіться відео
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